Le groupe d'experts est chargé de donner des conseils sur un cadre à long terme concernant la façon dont les visiteurs se déplaceront dans la vallée de la Bow et feront l'expérience du parc national Banff à l'avenir.

BANFF, AB, le 26 mai 2021 /CNW/ - Parcs Canada est déterminé à protéger l'intégrité écologique des parcs nationaux, tout en s'assurant que les Canadiens pourront continuer de profiter des trésors naturels et culturels de ces endroits emblématiques. Aujourd'hui, Parcs Canada a annoncé qu'il avait terminé de sélectionner les membres du groupe d'experts, qui le conseillera concernant l'élaboration d'un cadre à long terme pour le transport durable des visiteurs dans la vallée de la Bow, dans le parc national Banff.

Les membres du groupe ont une vaste expertise de divers domaines, notamment la gestion des aires protégées, l'innovation en matière de transport, la technologie et le tourisme. Les membres sont les suivants : Bill Fisher, président du groupe (résident de la vallée de la Bow), Tony Qiu, Ph. D. (professeur agrégé, Université de l'Alberta), Selby Thannikary (chef d'équipe, planification des transports, Stantec), Leslie Bruce (présidente et directrice générale, Banff & Lake Louise Tourism), Jamie McCulloch (directeur général, Rocky Mountain Adaptive), Kerri Cahill (directrice, Service national des parcs des États-Unis), Jen Malzer (planificatrice de réseau de transport, Ville de Calgary), Dan Wicklum, Ph. D. (directeur général, L'Accélérateur de transition), Emily Grisé, Ph. D. (professeure adjointe, Université de l'Alberta) et Kelly Gibson (directeur des services municipaux, Banff).

En s'appuyant sur les progrès scientifiques, politiques et écologiques des 30 dernières années, le groupe d'experts s'intéressera à de nouvelles solutions et aux pratiques exemplaires utilisées aux quatre coins du monde, afin d'étudier les moyens par lesquels les visiteurs accèdent au parc national, s'y déplacent et en font l'expérience. La constitution d'un groupe d'experts est une initiative complémentaire au processus d'élaboration du plan directeur de Banff et découle des commentaires fournis par des milliers de Canadiens dans le cadre de nos consultations tenues à ce jour. Le transport durable des personnes est l'une des neuf stratégies clés énoncées dans la nouvelle ébauche du plan directeur du parc national Banff, qui fait actuellement l'objet de consultations auprès du public et des Autochtones.

Les priorités et les résultats attendus du groupe d'experts sont guidés par un mandat élaboré à la suite de consultations avec des Canadiens et des partenaires autochtones. Selon ce mandat, le groupe doit examiner différents moyens de transport et se pencher sur la manière dont Parcs Canada gère l'accès des visiteurs, la circulation et l'infrastructure aux principales destinations du parc, considérant qu'il s'agit d'une aire protégée assortie d'objectifs en matière d'intégrité écologique et d'expérience du visiteur. Au cours des prochains mois, les membres du groupe se prépareront aux réunions virtuelles prévues et y assisteront pour prendre part à des discussions. Le groupe d'experts a hâte de consulter tous les Canadiens, et les partenaires autochtones, les intervenants et le public seront consultés dans le cadre de l'élaboration de l'ébauche du cadre et du plan définitif.

Le mandat final et la liste des membres du groupe, de même qu'un résumé complet de leur expérience et de leur expertise, sont disponibles sur la page Le transport durable des personnes dans Banff-vallée de la Bow.

Déclarations

« Forts d'une vaste expérience et d'une solide expertise, les adhérents pourront conseiller Parcs Canada concernant la création d'une vision qui transformera la manière dont les visiteurs accèdent à la vallée de la Bow dans le parc national Banff et s'y déplacent. Ensemble, nous pourrons mieux comprendre les nouvelles pratiques et les préférences changeantes et nous y préparer, ce qui permettra à Parcs Canada d'offrir des expériences exceptionnelles dans le respect absolu de l'environnement et de l'intégrité écologique. Je suis impatient de voir le résultat de leur travail. »

Ron Hallman

Président et directeur général, Agence Parcs Canada

« Tous les membres du groupe ont hâte de commencer à travailler et de collaborer avec les partenaires autochtones, les intervenants et le public afin de trouver des solutions uniques pour le parc national Banff. Il n'existe pas de solution passe-partout, et nous savons qu'ensemble, nous pouvons trouver des solutions propres aux visites en faveur d'un avenir durable sur les plans écologique et économique pour le parc. »

Bill Fisher,

Président, groupe consultatif d'experts sur le transport durable des personnes dans la vallée de la Bow, dans le parc national Banff

Les faits en bref

Créé en 1885, le parc national Banff est le premier parc national du Canada . Il fait partie du site du patrimoine mondial des parcs des montagnes Rocheuses canadiennes de l'UNESCO.





est le premier parc national du . Il fait partie du site du patrimoine mondial des parcs des montagnes Rocheuses canadiennes de l'UNESCO. Comme tous les parcs nationaux, Banff intègre la protection de l'environnement aux expériences des visiteurs. Parcs Canada assure avec brio cet équilibre et veille à l'intégrité écologique des parcs nationaux tout en offrant aux visiteurs des expériences enrichissantes de haute qualité.





intègre la protection de l'environnement aux expériences des visiteurs. Parcs Canada assure avec brio cet équilibre et veille à l'intégrité écologique des parcs nationaux tout en offrant aux visiteurs des expériences enrichissantes de haute qualité. En moyenne, plus de quatre millions de visiteurs viennent au parc national Banff chaque année pour pratiquer diverses activités, dont la randonnée, le vélo, le ski et le camping, dans certains des paysages montagneux les plus époustouflants du monde.





chaque année pour pratiquer diverses activités, dont la randonnée, le vélo, le ski et le camping, dans certains des paysages montagneux les plus époustouflants du monde. Au cours des 10 dernières années, la circulation automobile dans le parc a augmenté de 30 % globalement, et, dans certains endroits, comme la route menant au lac Louise et au lac Moraine, cette augmentation s'élève jusqu'à 70 %. Près de 8,3 millions de véhicules circulent dans le parc chaque année; environ la moitié de ces véhicules transporte des visiteurs du parc, et l'autre traverse le parc pour se rendre à d'autres destinations.

