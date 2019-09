Parcs Canada annonce le plan à long terme de la station de ski Lake Louise

LAKE LOUISE, AB, le 6 sept. 2019 /CNW/ - Parcs Canada s'est engagée à protéger l'environnement et à offrir aux visiteurs des expériences enrichissantes et d'excellente qualité, l'intégrité écologique étant la priorité absolue lors de la prise de décisions.

Parcs Canada a le plaisir d'annoncer l'approbation du plan à long terme de la station de ski Lake Louise. Le plan à long terme est une réalisation de premier plan qui comprend des gains importants en matière de conservation et qui améliorera les expériences des visiteurs à l'une des destinations hivernales les plus emblématiques du Canada, en plus de garantir une certitude commerciale à long terme pour le parc national Banff et la station de ski Lake Louise.

Le plan à long terme de la station de ski Lake Louise prévoit des améliorations tangibles de l'intégrité écologique à la station de ski et dans la région environnante. Les gains environnementaux importants comprennent :

Une réduction permanente de près de 30 % (669 hectares) de la superficie louée de la station de ski. Cette terre - d'une superficie à peu près égale à celles des stations de ski de Marmot Basin (558 ha) et du mont Norquay (167 ha) réunies - constitue un habitat faunique alpin sensible pour le grizzli, le carcajou, la chèvre de montagne et d'autres espèces et sera désignée comme étant une aire sauvage protégée.

Le transfert de la randonnée et de l'interprétation estivales vers un site alpin situé à une altitude plus élevée afin d'améliorer l'habitat pour le grizzli.

Une réduction importante des prélèvements d'eau dans la rivière Pipestone et le ruisseau Corral pendant les périodes de faible débit. Le plan à long terme prévoit un certain nombre de mesures qui seront prises pour réduire la dépendance de la station de ski à l'égard des prélèvements d'eau en période de faible débit, y compris la création de réservoirs d'eau.

Des investissements de la station de ski Lake Louise pour contribuer à la protection du pin à écorce blanche - une espèce en péril.

Le plan à long terme de Lake Louise comprend également des expériences nouvelles et améliorées pour les visiteurs, telles que de nouvelles pistes de ski, la création d'un nouveau pavillon de jour pour les activités estivales relocalisées et une modification du terrain dans des endroits clés pour améliorer la sécurité et la circulation des skieurs.

Le plan à long terme de la station de ski Lake Louise a été établi dans le respect de restrictions strictes et permanentes de la croissance définies dans les Lignes directrices particulières de la station de ski. De plus, Parcs Canada applique un rigoureux processus d'examen de l'aménagement et d'évaluation environnementale qui nous permet de nous assurer que toutes les propositions d'aménagement sont conformes à ces limites et que les écosystèmes en santé sont préservés.

Les endroits de Parcs Canada appartiennent à tous les Canadiens et Canadiennes. Les points de vue et les commentaires des peuples autochtones, des résidents, des organisations et des visiteurs jouent un rôle important dans la détermination des priorités et de l'orientation de Parcs Canada. Parcs Canada et la station de ski Lake Louise ont travaillé en étroite collaboration pour consulter les peuples autochtones, les intervenants et le public sur le plan à long terme et l'analyse d'impact détaillée (également appelée évaluation environnementale). Les commentaires de ces sources ont été soigneusement pris en compte lors de l'établissement de la version finale du plan à long terme.

Parcs Canada reconnaît que le ski alpin est une pierre angulaire du tourisme hivernal dans les parcs nationaux Banff et Jasper. Les stations de ski soigneusement planifiées et gérées font de la protection de l'écologie une priorité tout en offrant aux visiteurs des expériences enrichissantes et en contribuant à la réalisation des objectifs de conservation de Parcs Canada. Parcs Canada a travaillé avec succès avec les stations de ski des parcs nationaux des montagnes pour réaliser des gains écologiques et répondre aux attentes changeantes des visiteurs.

Le plan à long terme approuvé est disponible en ligne.

Les faits en bref

Un plan à long terme est un document préparé par la station de ski qui décrit les propositions de projet ou les propositions de changement d'utilisation qu'une station de ski espère mettre en œuvre sur une période donnée (d'une durée prévue de cinq à quinze ans).

Le plan à long terme de Lake Louise est conforme aux Lignes directrices particulières approuvées, aux Lignes directrices pour la gestion des stations de ski de 2006 et au plan directeur du parc national Banff .

est conforme aux Lignes directrices particulières approuvées, aux et au plan directeur du parc national . L'analyse d'impact détaillée (AID) a conclu que si des mesures d'atténuation particulières sont mises en œuvre, les projets décrits dans le plan à long terme n'auront pas d'impact écologique important. En fait, un certain nombre de gains écologiques seront réalisés grâce aux Lignes directrices de la station de ski Lake Louise et au plan à long terme. L'AID s'engage également à ce que la station de ski Lake Louise surveille et adapte continuellement ses mesures de protection de l'environnement afin d'assurer une viabilité à long terme.

et au plan à long terme. L'AID s'engage également à ce que la station de ski surveille et adapte continuellement ses mesures de protection de l'environnement afin d'assurer une viabilité à long terme. Avec l'approbation du plan à long terme, la station de ski Lake Louise peut maintenant présenter des propositions de projet spécifique. Les projets individuels feront l'objet d'un examen environnemental plus poussé et il y aura la possibilité pour le public de commenter des projets plus complexes.

peut maintenant présenter des propositions de projet spécifique. Les projets individuels feront l'objet d'un examen environnemental plus poussé et il y aura la possibilité pour le public de commenter des projets plus complexes. Le ski alpin a été introduit au Canada par les premiers guides de montagne suisses et fait partie de l'expérience des visiteurs dans les parcs nationaux des montagnes presque depuis leur création. Les zones de ski alpin organisées sont apparues pour la première fois dans les années 1920 et le premier remonte-pente mécanique a été utilisé au mont Norquay en 1941. Grâce aux plans à long terme, aux Lignes directrices particulières et aux baux modernes, le ski continuera à faire partie intégrante de l'expérience des parcs nationaux des montagnes longtemps dans l'avenir.

