Parc nommé en l'honneur de Daisy Peterson Sweeney accueillant des échecs en plein air

MONTRÉAL, le 28 juin 2021 /CNW Telbec/ - L'Arrondissement du Sud-Ouest a procédé à la pose du panneau d'identification officiel du parc nommé en l'honneur de Daisy Peterson Sweeney, enseignante, pianiste et organiste, cofondatrice du Montréal Jubilation Gospel Choir et soeur et professeure de piano du célèbre musicien de jazz, Oscar Peterson. À l'angle des rues Daisy-Peterson-Sweeney et Charles-Biddle, le parc borde le canal de Lachine et est situé à deux pas de la Place du Marché.