Parc Jean-Drapeau - Début de la première phase des travaux de revitalisation de la plaine des Jeux

MONTRÉAL, le 27 mai 2022 /CNW Telbec/ - La Ville de Montréal et la Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) annoncent le lancement de la première phase des travaux de revitalisation de la plaine des Jeux du parc Jean-Drapeau. La première portion de ce nouveau grand projet, qui bénéficie d'une enveloppe budgétaire de 10,5 M$, vise à redonner vie à deux bâtiments patrimoniaux et ainsi améliorer l'expérience de visite des citoyennes et des citoyens au parc Jean-Drapeau.

Une revitalisation d'espaces patrimoniaux pour améliorer l'expérience citoyenne

Dans le cadre de la mise en œuvre du Plan directeur de conservation, d'aménagement et de développement 2020-2030 de la SPJD, le projet de réhabilitation du secteur de la plaine des Jeux est l'un des premiers projets majeurs à réaliser. Ce grand projet de rénovation du patrimoine historique montréalais a pour objectif de restaurer l'abri pique-nique et le chalet de la plaine des Jeux du parc Jean-Drapeau. Ce site patrimonial cité de l'île Sainte-Hélène occupe une place importante dans le parc datant des premières occupations militaires de l'île.

L'ensemble du projet sera réalisé en deux phases, soit la rénovation des bâtiments puis la restauration du paysage. L'emphase sera mise sur la mise en valeur de la façade du chalet de la plaine, qui est revêtue de pierre de brèche extraite sur l'île même, dans le but de mettre en lumière le lien fort qui existe entre la plaine des Jeux, le fleuve Saint-Laurent et Montréal.

Le chalet sera désormais accessible au grand public en tout temps et aura une vocation publique et conviviale. Afin d'accueillir les visiteurs, la façade ouest aura une plus grande ouverture afin d'y installer l'entrée principale et le rez-de-chaussée sera réaménagé afin d'en faire un espace d'accueil plus grand et accessible.

L'abri à pique-nique sera lui aussi complètement restauré afin d'accueillir comme il se doit les visiteurs et ainsi leur offrir un moment agréable et de découverte de leur patrimoine, tout en profitant du foyer restauré et des nouvelles activités de plein air.

La première phase des travaux de revitalisation de la plaine des Jeux du parc Jean-Drapeau est prévue de mai 2022 à mars 2023, avec une ouverture au grand public d'ici la fin du mois de mars 2023. La phase 2 du projet est prévue d'avril 2023 à septembre 2024. La Ville de Montréal et la SPJD remercient le gouvernement du Canada pour sa contribution financière au projet.

Citations

« Je suis très heureuse et fière de voir que ces joyaux du patrimoine vont reprendre vie et accueillir les visiteurs du parc Jean-Drapeau. Ce sera l'occasion pour nos citoyens et citoyennes de découvrir ces bâtiments qui font partie de l'histoire du parc de l'île Sainte-Hélène. Le parc Jean-Drapeau est un symbole montréalais et il m'apparaît important de le protéger, mettre en valeur son histoire et y donner accès », a déclaré Caroline Bourgeois, membre du comité exécutif, responsable des grands parcs, du Mont-Royal, des sports et des loisirs, d'Espace pour la vie, du parc Jean-Drapeau et de l'Est de Montréal.

« La SPJD est très heureuse de pouvoir démarrer les projets de revitalisation de la plaine des Jeux. Cette première phase de travaux officialisera la nouvelle histoire du parc Jean-Drapeau, en offrant une expérience de visite bonifiée et en concrétisant le virage amorcé depuis l'adoption du Plan directeur 2020-2030. La réhabilitation future du secteur répond à plusieurs enjeux liés à la préservation de la nature au sein des villes. Cet investissement en est un qui est durable et le premier d'une série qui viendra renaturaliser ce lieu avec des services aux usagers, idéal pour les activités citoyennes libres », a ajouté Véronique Doucet, Directrice générale de la Société du parc Jean-Drapeau.

