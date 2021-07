Parc-école de la Traite-des-Fourrures - Sur les traces des voyageurs

Le concept d'aménagement avait été présenté à la Commission scolaire de Montréal (CSDM) et aux parents des enfants de l'école qui ont reçu la proposition positivement. Ce parc était attendu depuis plusieurs années.

« Les enfants sont heureux de profiter de ces nouveaux aménagements dans la cour de l'école, a affirmé Mme Archambault, directrice de l'école Saint-Zotique. Les différentes zones leur permettent d'avoir des jeux différents. Même les enseignant.e.s en profitent pour faire la classe à l'extérieur quand le temps le permet! »

On retrouve dans le parc un module de jeux pour les 5-12 ans avec une rose des vents permettant de recréer les aventures des voyageurs d'autrefois sans perdre le nord! Aussi, afin de faire écho à sa dimension historique et son nom, des traces d'animaux serpentent le parc. La récréation est désormais une partie de plaisir grâce aux ballons poires et au nouveau marquage au sol dynamisant les aires de jeux de ballon. Les terrasses en bois permettent d'apprendre tout en profitant du beau temps et les 9 arbres plantés offrent de l'ombre pour se rafraîchir après toute l'énergie bien dépensée.

Le projet a bénéficié d'une subvention de 317 900 $ pour la gestion et la réhabilitation des sols via le programme ClimatSol-Plus - Volet 1 du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.

À propos

Le parc est situé sur la route vers l'Ouest empruntée par les voyageurs qui faisaient le commerce des fourrures. Il se trouve au 4876, rue Notre-Dame Ouest, à côté de l'école Saint-Zotique. Le parc est accessible au grand public après les cours, de 18 h à 22 h.

