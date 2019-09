Panorama des régions du Québec : portrait statistique des régions et des municipalités régionales de comté

QUÉBEC, le 30 sept. 2019 /CNW Telbec/ - S'appuyant sur les plus récentes données disponibles à l'échelle régionale, l'Institut de la statistique du Québec publie aujourd'hui sur son site Web l'édition 2019 du Panorama des régions du Québec.

Cette publication illustre, compare et analyse l'évolution des 17 régions administratives selon une panoplie de thèmes (11) : démographie, conditions de vie, éducation, marché du travail, activité économique, investissements, valeur foncière, secteur minier, tourisme, culture et communications ainsi que transport électrique. Une section spéciale est consacrée aux statistiques par municipalités régionales de comté (MRC).

Voici quelques faits saillants qui se dégagent de cette publication :

La population augmente dans presque toutes les régions administratives

Entre 2016 et 2018, selon les estimations provisoires, 14 des 17 régions administratives ont vu leur population augmenter. Les plus fortes croissances sont observées à Montréal, dans Lanaudière et dans les Laurentides.

À l'inverse, durant cette période, trois régions affichent une diminution de leur population : la diminution est légère en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine et au Bas-Saint-Laurent, mais nettement plus marquée dans la région de la Côte-Nord. Cette région est la seule où toutes les MRC comptent moins d'habitants en 2018 qu'en 2016.

Selon les perspectives démographiques de l'Institut de la statistique du Québec, si les tendances actuelles se maintiennent, 11 régions continueraient de voir leur population croître jusqu'en 2041. Laval et les Laurentides connaîtraient les augmentations les plus marquées.

Quatre régions contribuent de façon importante à la croissance économique du Québec

L'analyse du produit intérieur brut (PIB) révèle que les régions de Montréal, de la Montérégie, de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches ont contribué à hauteur de 60 % à la croissance économique du Québec en 2017. D'autres régions, telles que l'Abitibi-Témiscamingue, le Nord-du-Québec et Lanaudière, ont eu, pour une deuxième année consécutive, des croissances plus élevées que celle de l'ensemble du Québec. Seule la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine voit son PIB reculer en 2017 en raison de la fin d'activités liées à de grands projets de construction.

Augmentation de l'emploi dans 10 des 17 régions

L'emploi a augmenté dans 10 régions administratives entre 2008 et 2018. Les plus fortes hausses sont observées dans les régions de Montréal et de sa périphérie, soit Laval, les Laurentides et Lanaudière. Dans sept autres régions, la plupart éloignées des grands centres urbains, l'emploi n'a pas varié de façon significative au cours de cette période.

Taux élevé de diplômés universitaires à Montréal

Montréal se distingue des autres régions par la proportion élevée de sa population de 25 à 64 ans qui détient un diplôme universitaire, soit 50,6 % en 2018. Parmi les facteurs qui contribuent à ce résultat, on compte la forte présence de personnes immigrantes dont le profil est plus scolarisé que la moyenne de la population.

Le Nord-du-Québec est en tête du secteur minier en 2017

En plus d'être le plus important fournisseur d'emplois liés au secteur minier en 2017, le Nord-du-Québec arrive au premier rang, tant sur le plan des investissements miniers que sur celui des livraisons minérales. D'ailleurs, l'emploi dans le secteur minier y a augmenté de 7,8 % par rapport à 2016.

Hausse marquée du nombre de véhicules électriques dans trois régions

Entre 2018 et 2019, le nombre de véhicules électriques a augmenté de 75 % dans l'ensemble du Québec, passant de 24 694 à 43 222. La hausse est observée dans toutes les régions, mais elle est plus prononcée au Saguenay-Lac-Saint-Jean, à Laval et en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine. La région qui compte le plus grand nombre de véhicules électriques par habitant en 2019 est Lanaudière.

Croissance du taux de travailleurs et du revenu disponible dans les MRC : la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine se démarque

Le taux de travailleurs a augmenté de 4,1 points de pourcentage entre 2013 et 2017 dans la Communauté maritime des Îles-de-la-Madeleine, de loin la plus forte croissance des 104 MRC du Québec. L'augmentation annuelle moyenne du revenu disponible par habitant pour cette période y atteint 5,7 %, l'une des plus importantes augmentations de toutes les MRC. Pour la première fois depuis que ces données sont compilées, le revenu disponible par habitant dans cette MRC se situe au-dessus de la moyenne provinciale.

L'Institut de la statistique du Québec produit, analyse et diffuse des informations statistiques officielles, objectives et de qualité sur différents aspects de la société québécoise. Il est le responsable de la réalisation de toutes les enquêtes statistiques d'intérêt général. La pertinence de ses travaux en fait un allié stratégique pour les décideurs et tous ceux qui désirent en connaître davantage sur le Québec.

Relations avec les médias

Centre d'information et de documentation

Tél. : 418 691-2401

ou 1 800 463-4090 (sans frais d'appel au Canada et aux États-Unis)

Courriel : cid@stat.gouv.qc.ca

Site Web de l'Institut : www.stat.gouv.qc.ca

Compte Twitter : twitter.com/statquebec

SOURCE Institut de la statistique du Québec

Related Links

www.stat.gouv.qc.ca