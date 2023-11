Panorama des régions du Québec : portrait statistique des régions et des municipalités régionales de comté

QUÉBEC, le 1er nov. 2023 /CNW/ - L'Institut de la statistique du Québec publie aujourd'hui la 15e édition du Panorama des régions du Québec, un ouvrage de référence présentant un ensemble de statistiques sur les régions administratives et les municipalités régionales de comté (MRC) du Québec. Abordant une dizaine de thèmes, la publication offre un tour d'horizon à la fois social, économique et culturel. Un portrait statistique de chacune des régions complète l'édition de 2023.

Baisse de la part des ménages propriétaires de leur logement dans presque toutes les régions

En 2021, la part des ménages québécois propriétaires de leur logement, ou taux de propriété, est de 60 %, mais elle varie de façon contrastée entre les régions. Les régions de Montréal et du Nord-du-Québec affichent une part de ménages propriétaires de leur logement (40 % et 36 % respectivement) nettement inférieure à celle observée dans les autres régions. À l'inverse, le taux de propriété dépasse les 70 % en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, dans Lanaudière et en Chaudière-Appalaches. Entre 2016 et 2021, le taux de propriété a diminué dans toutes les régions sauf au Saguenay-Lac-Saint-Jean où aucune différence statistique n'a été détectée.

Disparités régionales en matière d'abordabilité des logements

Au Québec, près d'un ménage sur six vit dans un logement inabordable, c'est-à-dire que ces ménages consacrent 30 % ou plus de leur revenu total aux frais d'habitation. Les ménages sont proportionnellement plus nombreux à vivre dans un logement inabordable dans les régions de Montréal et de Laval.

Hausse du taux de diplômés universitaires et baisse du taux de personnes sans diplôme dans presque toutes les régions

Entre 2016 et 2021, la proportion de la population québécoise de 25 à 64 ans titulaire d'un diplôme ou d'un grade universitaire a augmenté de 4 points de pourcentage. À l'inverse, la proportion de personnes ne détenant aucun certificat, diplôme ou grade a diminué, et ce, dans toutes les régions à l'exception du Nord-du-Québec.

Les régions où la proportion de personnes détenant un diplôme universitaire a le plus augmenté au cours de cette période sont : Montréal, Laval, la Capitale-Nationale, l'Outaouais, la Montérégie et l'Estrie. Pour leur part, la Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, l'Estrie et l'Abitibi-Témiscamingue se démarquent par une baisse plus marquée de la proportion de personnes de 25 à 64 ans n'ayant aucun diplôme.

Croissance du PIB dans toutes les régions en 2021

Après le choc économique provoqué par la pandémie en 2020, le PIB a augmenté dans toutes les régions administratives en 2021. La hausse la plus notable, en termes de pourcentage, a été observée dans la région de la Côte-Nord, notamment grâce à la vigueur du secteur de l'extraction minière.

Hausse du nombre de postes vacants dans la plupart des régions

Le nombre de postes vacants a augmenté dans neuf régions en 2022. Cinq territoires comptent désormais au moins 2 000 postes vacants de plus que l'année précédente, dont Montréal (+ 10 800) et la Montérégie (+ 4 800).

En ce qui a trait au taux de postes vacants, il a augmenté légèrement dans l'ensemble du Québec entre 2021 et 2022 et s'établit à 5,8 %. À l'échelle régionale, trois territoires présentent un taux de postes vacants significativement plus élevé que celui de la province : la Capitale-Nationale (7,0 %), les Laurentides (6,5 %) et la Montérégie (6,0 %).

Les taux d'occupation des établissements d'hébergement touristique se rapprochent des taux prépandémiques en 2022

En 2022, plusieurs régions affichent d'importantes hausses du taux d'occupation dans leurs établissements d'hébergement. C'est le cas des régions touristiques de Montréal, de Laval, de Québec, de l'Outaouais et de la Montérégie. Parmi ces régions, seule la Montérégie enregistre un taux d'occupation semblable à ceux observés avant la crise sanitaire, signe qu'il y a encore du rattrapage à faire pour de nombreuses régions malgré les hausses encourageantes de 2022.

Un aperçu à l'échelle des MRC

Certaines MRC situées en périphérie plus ou moins proche de Montréal, de Gatineau et de Sherbrooke se distinguent par une forte augmentation de la valeur des résidences unifamiliales, en plus de connaître, pour la plupart, une croissance importante de leur population. C'est le cas de La Rivière-du-Nord, dans les Laurentides, de La Vallée-de-la-Gatineau, dans l'Outaouais, et de Memphrémagog, en Estrie. Dans ces MRC, la croissance de la valeur des résidences unifamiliales dépasse les 30 %, comparativement à 20,3 % au Québec (selon les données sur l'évaluation foncière de 2022 et de 2023 des municipalités, lesquelles reflètent l'évolution des conditions du marché entre juillet 2020 et juillet 2021).

Dans la même foulée, en 2022, de fortes croissances démographiques sont observées dans les MRC de Mirabel et d'Argenteuil, dans les Laurentides, de Montcalm, dans Lanaudière, et dans Les Collines-de-l'Outaouais, en Outaouais. Le taux d'accroissement y est de l'ordre de 30 pour mille (ou 3 %) en 2021-2022.

