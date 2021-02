Pandémie de la COVID-19 - « Vacciner le Québec, c'est gagner contre la pandémie » - François Legault

QUÉBEC, le 23 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, François Legault, et le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, ont annoncé aujourd'hui, directement du plus important centre de vaccination au Québec, soit les installations du Stade olympique de Montréal, que la vaccination de la population générale va commencer la semaine prochaine. La campagne de vaccination contre la COVID-19 va donc officiellement s'amorcer le 1er mars prochain dans la population, en fonction des groupes d'âge.

La vaccination dans la population se déroulera par étapes. Ainsi, les personnes de 85 ans et plus (nées en 1936 ou avant) seront invitées, dès jeudi prochain, le 25 février, à 8 h , à prendre rendez-vous pour se faire vacciner.

L'inscription sur la page Québec.ca/vaccinCOVID est le moyen le plus simple et le plus rapide pour prendre rendez-vous. Pour celles et ceux qui n'ont pas accès à Internet ou qui éprouvent des difficultés à l'utiliser, il est possible de composer le 1 877 644-4545 pour recevoir du soutien.

Il est important de souligner que les personnes qui ne font pas partie du groupe prioritaire en cours de vaccination doivent éviter de téléphoner ou de se présenter sur place pour se faire vacciner. Chaque groupe sera informé de la prise de rendez-vous au moment opportun. La première étape s'adresse donc exclusivement aux personnes de 85 ans et plus.

« Nous allons commencer par les personnes de 85 ans et plus de la grande région de Montréal, parce que le virus y est plus présent. Ensuite, nous procéderons avec les autres régions. Mais partout au Québec, les personnes de 85 ans et plus peuvent prendre leur rendez-vous dès jeudi », a déclaré le premier ministre.

Vacciner le Québec, c'est vaincre la pandémie

La campagne de vaccination qui commence représente évidemment une étape importante de l'opération d'envergure qui s'est amorcée à la mi-décembre 2020. À l'heure actuelle, tous les CHSLD ont procédé à l'opération vaccination. Conséquemment, le nombre de décès liés à la COVID-19 a chuté catégoriquement dans nos CHSLD. Également, environ la moitié des résidences pour personnes âgées ont déjà terminé leur effort de vaccination et l'autre moitié devrait être en mesure de mener l'opération à terme d'ici une semaine. Cela, sans compter les 200 000 travailleurs de la santé qui ont également été vaccinés.

« L'espoir est vraiment là. La vaccination va s'accélérer dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. On est proches du but, mais on n'est pas encore tout à fait arrivés », a rappelé le premier ministre.

La prudence reste de mise

Il faut noter qu'un délai de trois semaines après l'injection est nécessaire pour que le vaccin fasse pleinement effet. Même si elles le seront bientôt, nos personnes âgées ne sont donc pas encore protégées. Il faut absolument nous assurer qu'une personne âgée qui vient d'être vaccinée n'était pas contaminée avant de recevoir le vaccin. C'est une responsabilité collective que de demeurer vigilants et de continuer de nous protéger en respectant les consignes sanitaires.

Une autre raison de rester très prudents, c'est la présence des variants du virus. Le variant britannique est présent au Québec. Les résultats préliminaires indiquent qu'entre 5 % et 10 % des cas positifs sont des variants. La présence des variants justifie notamment le maintien des mesures en place jusqu'à la fin de la semaine de relâche, minimalement. « La semaine de relâche nous inquiète. Le facteur le plus important pour éviter une troisième vague à cause des variants, c'est d'éviter les rassemblements privés et les contacts en dehors de la bulle familiale. Soyons clairs : les rassemblements privés, c'est illégal », a tenu à rappeler le premier ministre.

« Vacciner le Québec, c'est gagner contre la pandémie. La vaccination de la population générale va commencer la semaine prochaine. C'est une grande nouvelle parce que les vaccins, c'est notre meilleur espoir de sortir de la pandémie et de gagner cette bataille qu'on mène depuis presque un an. Dans quelques semaines, on va avoir vacciné les personnes vulnérables. Dans quelques mois, on va avoir vacciné la majorité de la population. Ça achève. D'ici là, on ne lâche pas. Je compte sur vous. »

François Legault, premier ministre du Québec

« L'opération de vaccination doit se dérouler par étapes, afin de protéger les personnes les plus à risque en priorité. Au fil des semaines, les Québécois seront de plus en plus nombreux à se faire vacciner contre la COVID-19, nous rapprochant d'un retour à une vie normale. J'invite la population à suivre de près la séquence de vaccination dans sa région. J'invite également les personnes âgées qui auraient des difficultés à utiliser Internet à ne pas hésiter à demander le soutien de leurs proches. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Plusieurs livraisons importantes de doses sont prévues au cours des prochaines semaines. À mesure que plus de vaccins seront disponibles au Canada, la vaccination sera élargie à de plus en plus de personnes. La population est invitée à suivre la séquence de vaccination dans sa région.

Grâce à une planification rigoureuse, tout a été mis en œuvre afin que les vaccins soient administrés rapidement, dès la livraison des doses. Le Québec est ainsi prêt à offrir gratuitement la protection vaccinale à toute personne présente sur son territoire qui voudra être vaccinée au cours de l'année 2021.

Comme annoncé antérieurement, en raison de la situation épidémiologique prévalant dans la région de Montréal et des préoccupations quant à l'émergence des nouveaux variants, la répartition du nombre de doses a été ajustée afin que ce territoire en reçoive davantage au cours des deux premières semaines de mars.

