Pandémie de la COVID-19 - Tous les élèves du secondaire de retour en classe à temps plein

QUÉBEC, le 23 mars 2021 /CNW Telbec/ - Lors de sa mise au point sur la situation de la pandémie au Québec, le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé aujourd'hui que les élèves de 3e, 4e et 5e secondaire en zone rouge reviendront en classe à temps plein dès le 29 mars. Rappelons que cet assouplissement est également en vigueur depuis le 22 mars dans les régions se trouvant au palier orange. Ainsi, ce sont tous les élèves du secondaire qui, dès lundi prochain, seront désormais en classe à temps plein. « C'est une excellente nouvelle qui me fait vraiment plaisir ! C'est important pour les jeunes d'être à l'école », s'est réjoui le premier ministre.

Le Québec résiste à la troisième vague

La situation épidémiologique demeure stable au Québec, ce qui constitue une bonne nouvelle dans le contexte où la montée des variants se confirme à de nombreux endroits ailleurs dans le monde. « Le Québec résiste. Les mesures et le suivi des mesures ont fonctionné, mais la guerre n'est pas finie. On a encore quelques semaines difficiles devant nous. Il faut continuer d'être prudents pendant qu'on accélère la vaccination », a déclaré le premier ministre. M. Legault a annoncé par la même occasion que l'on devrait atteindre aujourd'hui le cap du million de Québécois vaccinés.

Un important appel à la vigilance a également été lancé. La situation dans les régions de l'Outaouais, du Saguenay-Lac-Saint-Jean et du Bas-Saint-Laurent est particulièrement suivie de près, alors que le nombre quotidien de cas est en hausse depuis quelques jours. Le respect des consignes sanitaires et des mesures en vigueur est essentiel afin de contenir la propagation, notamment dans le contexte de l'augmentation du nombre de cas liés aux variants.

Salles à manger des RPA rouvertes en zone rouge

À partir de demain, dans toutes les résidences privées pour aînés (RPA), où 75 % des résidents ont été vaccinés depuis trois semaines, les salles à manger pourront rouvrir. Plus précisément, les RPA situées dans des régions au palier d'alerte maximale (rouge) et dont les résidents ont été vaccinés depuis plus de 21 jours seront autorisées à rouvrir leur salle à manger. Les exploitants devront s'assurer que toutes les mesures indiquées soient en place. Les mesures de prévention et de contrôle des infections (PCI) devront être rigoureusement appliquées tant à l'intérieur de la salle à manger qu'aux abords de celle-ci.

Le premier ministre vacciné vendredi

Puisque l'opération vaccination à Montréal s'adresse désormais aux 60 ans et plus, le premier ministre a annoncé qu'il sera vacciné ce vendredi, 26 mars. « Je vais donc enfin pouvoir montrer l'exemple. Et je suis prêt à recevoir n'importe lequel des vaccins que l'on va me donner ! », a-t-il annoncé avec enthousiasme.

« Personne ne veut revenir en arrière. Personne ne veut reconfiner. Pour les gens en Outaouais et au Saguenay-Lac-Saint-Jean, il faut reconnaître que le nombre de cas a beaucoup augmenté. Les citoyens de ces régions-là doivent réduire leurs contacts. On a besoin de votre collaboration. Je demande à tous les Québécois un dernier effort. J'ai besoin de vous pour continuer de résister à la troisième vague. On est bien partis. Je compte sur vous pour le dernier droit. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Malgré les assouplissements des dernières semaines et le printemps qui s'amorce, il faut continuer de respecter les consignes et les mesures en place si on veut éviter une troisième vague. La vaccination s'accélère, et c'est une excellente nouvelle, mais on observe également une accélération de la propagation des variants. La situation demeurera précaire pour quelques semaines encore. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

