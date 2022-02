Pandémie de la COVID-19 - Retour progressif du personnel de la fonction publique dans les édifices gouvernementaux dès le 28 février

QUÉBEC, le 14 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Lors de l'annonce du plan de déconfinement, le 8 février dernier, le gouvernement a précisé que le télétravail obligatoire prendrait fin le 28 février. Il présente donc, aujourd'hui, son plan de retour dans les milieux de travail pour le personnel de la fonction publique, lequel s'amorcera de manière progressive et en mode hybride à cette même date. Actuellement, le télétravail constitue la norme pour la grande majorité du personnel de la fonction publique.

Ainsi, du 28 février au 4 avril, les employées et employés reviendront progressivement sur leur lieu de travail, dans le respect des règles sanitaires et des recommandations de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail. Le retour de celles et ceux qui éprouvent des problèmes d'ergonomie, de santé mentale ou physique ou encore d'accomplissement des tâches en télétravail sera prioritaire.

Au 14 mars, le retour progressif dans les milieux de travail en mode hybride vise 50 % du personnel qui effectue actuellement du télétravail.

À compter du 4 avril, le retour en mode hybride vise 100 % du personnel actuellement en télétravail, et la Politique-cadre en matière de télétravail sera appliquée. Une présence sera obligatoire pour tout le personnel, à raison d'un minimum de deux jours par semaine. L'application de la Politique-cadre sera conditionnelle à l'assouplissement des règles de distanciation physique.

Le personnel dont les tâches ne peuvent pas se réaliser en télétravail n'est pas concerné par la Politique-cadre.

Citation :

« Je me réjouis d'un retour à une vie un peu plus normale pour notre personnel. Le télétravail est désormais bien enraciné, et le mode hybride présente des avantages, autant pour le personnel que pour l'employeur. Le télétravail a fait ses preuves, mais il ne faut pas négliger l'aspect essentiel des interactions sociales. La santé et la sécurité des personnes demeurent prioritaires. Nous nous assurerons que les consignes sanitaires seront respectées. Je remercie, encore une fois, le personnel de la fonction publique de son travail, de sa collaboration et de sa résilience exemplaires depuis le début de la pandémie. »

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente

du Conseil du trésor

