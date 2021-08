Pandémie de la COVID-19 - Report du retour graduel du personnel de la fonction publique dans les édifices gouvernementaux

QUÉBEC, le 25 août 2021 /CNW Telbec/ - En raison de la situation épidémiologique, le gouvernement du Québec annonce que le plan de retour dans les milieux de travail pour le personnel de la fonction publique, qui devait s'amorcer le 7 septembre 2021, est reporté au 4 octobre. Cette date sera confirmée vers la fin du mois de septembre. La majorité du personnel continuera donc d'exercer sa prestation en télétravail.

Rappelons que la grande majorité des employés de la fonction publique réalise actuellement ses activités en télétravail, conformément aux orientations gouvernementales, s'inscrivant dans les efforts visant à contrôler la pandémie de la COVID-19.

Citation :

« La situation épidémiologique nous force à jouer de prudence et à reporter d'un mois notre plan de retour dans les milieux de travail. La santé et la sécurité du personnel sont primordiales et, en tant qu'important employeur, je considère qu'il faut montrer l'exemple. Nous évaluerons la situation à la fin du mois de septembre pour voir si la date du 4 octobre est maintenue et nous en informerons le personnel concerné. »

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente du Conseil du trésor

