Pandémie de la COVID-19 - Prolongement des mesures spéciales d'urgence et devancement du couvre-feu dans les régions de Montréal et de Laval

QUÉBEC, le 8 avril 2021 /CNW Telbec/ - Compte tenu de la situation alarmante dans les régions de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches et de l'Outaouais, le premier ministre du Québec, François Legault, a annoncé aujourd'hui le prolongement des mesures spéciales d'urgence jusqu'au 18 avril prochain inclusivement, soit pour une semaine supplémentaire. « Dans ces trois régions, le virus est présent partout, dans tous les milieux, et il touche toutes les générations. Il y a probablement des gens qui ont le virus dans votre quartier. Il faut absolument réduire les contacts pour protéger votre famille et pour protéger nos hôpitaux », a déclaré le premier ministre.

Les mesures spéciales d'urgence sont ainsi prolongées dans la Communauté métropolitaine de Québec, la ville de Gatineau ainsi que dans les MRC des Collines-de-l'Outaouais, de Beauce-Sartigan, de Bellechasse, des Etchemins, de La Nouvelle-Beauce et de Robert-Cliche.

Ces mesures exceptionnelles devaient être en vigueur jusqu'au 12 avril. Toutefois, devant la croissance marquée du nombre de nouveaux cas et des éclosions au cours des derniers jours, combinée à une tendance à la hausse des hospitalisations, il n'est pas envisageable, à ce stade-ci, de lever les mesures en vigueur et de risquer que la situation s'aggrave encore davantage.

Devancement du couvre-feu à Montréal et à Laval

De plus, à partir du dimanche 11 avril, jusqu'à nouvel ordre, le couvre-feu sera devancé à 20 h sur le territoire des régions de Montréal et de Laval. Le couvre-feu est présentement en vigueur entre 21 h 30 et 5 h. Cette décision a été prise en fonction des dernières données afin de limiter les contacts dans ces deux régions sanitaires. « Malgré le travail remarquable de la Santé publique de Montréal et de Laval, on s'attend à une accélération de la contagion. Parce que ces régions sont densément peuplées, avec la présence des variants, le risque est plus élevé, il faut agir de manière préventive », a expliqué le premier ministre.

Déplacements en zones jaune et verte interdits

Rappelons enfin qu'il est interdit à une personne dont la résidence principale se situe dans les régions de paliers d'alerte rouge et orange de se trouver dans une zone jaune ou verte. Ces mesures visent à limiter la propagation de la COVID-19 dans les régions ou territoires où la situation est actuellement sous contrôle.

Citations :

« Il faut que chacun prenne conscience du danger. Le virus rôde partout. Le variant est plus contagieux, plus dangereux. Je vous demande de réduire vos contacts. En fin de semaine, restez avec votre bulle familiale. C'est la seule façon d'arrêter cette troisième vague. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Nous avions espoir que la situation s'améliore, mais force est de constater qu'avec les variants, le portrait épidémiologique peut évoluer très rapidement, et c'est ce qui est en train de se produire dans certaines régions. Nous arrivons à un moment charnière de notre opération de vaccination, notamment avec l'ouverture à de nouveaux groupes prioritaires, mais le virus continue de circuler. Tout le monde doit suivre les consignes pour en finir avec la pandémie. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

L'objectif des mesures spéciales d'urgence est de ralentir la transmission, de façon ciblée, dans un ou des secteurs où une augmentation importante des cas est observée, et de prévenir les hospitalisations et les décès. Ces mesures sont prévues pour une certaine période, mais peuvent être prolongées si aucune amélioration notable n'est observée ou si la situation continue de se dégrader.

Parmi ces mesures, mentionnons notamment :

le couvre-feu en vigueur entre 20 h et 5 h ;

l'apprentissage en ligne pour les élèves du primaire et du secondaire (fermeture des écoles) ;

la fermeture des cinémas, des salles de spectacle et des musées ;

la fermeture des restaurants (sauf pour livraison et comptoir pour emporter) ;

la fermeture des commerces non essentiels ;

l'interdiction pour les commerces de vendre des produits non essentiels ;

la limite de 25 personnes dans les lieux de culte ;

les activités extérieures de sport ou de loisirs permises uniquement avec les personnes résidant à la même adresse ou par un groupe de 8 personnes avec distanciation. Le port du couvre-visage est obligatoire pour les groupes de 3 personnes et plus qui ne résident pas à la même adresse, sauf si les personnes demeurent assises en respectant la distanciation. Une personne peut s'ajouter au groupe pour offrir un encadrement.

les piscines extérieures des établissements hôteliers demeurent fermées, ainsi que les spas ;

les activités intérieures de sports ou de loisirs sont interdites dans tous les lieux publics intérieurs, y compris les salles d'entraînement.

Rappelons également que, comme annoncé le 6 avril dernier, plusieurs ajustements aux paliers rouge et orange entrent en vigueur aujourd'hui.

Québec.ca/coronavirus

