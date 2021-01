Pandémie de la COVID-19 - Plus de la moitié des résidents des CHSLD du Québec ont été vaccinés

QUÉBEC, le 11 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, M. François Legault, et le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, ont annoncé que la vaccination contre la COVID-19 auprès des clientèles prioritaires continue de s'accélérer au Québec. Plus de la moitié (53,7 %) des résidents en CHSLD ont été vaccinés jusqu'à maintenant, pour un total de 21 478 personnes.

Dans la journée d'hier, ce sont 8 400 doses de vaccin qui ont été administrées, pour un total de 92 452. Sur 115 375 doses reçues jusqu'à maintenant, 80 % ont déjà été administrées.

Situation critique dans les hôpitaux du Québec

Par ailleurs, la hausse constante des cas et des hospitalisations au cours des dernières semaines impose une pression énorme sur le réseau de la santé et des services sociaux et ses travailleurs, de sorte que plusieurs hôpitaux se situent actuellement à un niveau maximal de délestage et réussissent avec difficulté à réaliser les chirurgies urgentes et oncologiques. Si la tendance se maintient, il pourrait y avoir un dépassement des capacités de lits d'hospitalisation et de soins intensifs pour les patients, autant ceux atteints de la COVID-19 que ceux ayant d'autres maladies.

On dénombre 1 436 patients COVID dans nos hôpitaux. Il faut comprendre que les patients COVID ne nécessitent pas seulement des lits, mais ils sollicitent aussi le personnel. Une infirmière qui est auprès d'un patient atteint de la COVID ne peut pas être auprès d'un autre patient. La première raison pour laquelle on doit faire des efforts et limiter nos contacts, c'est pour aider le personnel de la santé.

Devant la gravité de la situation, le ministère de la Santé et des Services sociaux a donc demandé à plusieurs établissements des régions de Montréal, de Laval, de Lanaudière, des Laurentides et de la Montérégie de se préparer à un dépassement de leur capacité de lits de soins intensifs. La situation est particulièrement critique dans la grande région de Montréal, alors que le nombre d'hospitalisations a plus que doublé au cours du dernier mois.

Bilan des premiers jours du couvre-feu

François Legault est revenu sur le déroulement de la fin de la semaine, alors que le couvre-feu est entré en application. Le premier ministre a été impressionné et touché par la solidarité des Québécois qui, dans la grande majorité, ont respecté le couvre-feu. Il a également remercié les policiers qui ont fait un excellent travail et qui, au cours des deux derniers jours, ont remis 740 amendes, y compris pour des rassemblements dans des maisons. Grâce à leurs interventions, des comportements irresponsables mettant à risque la santé des citoyens sont évités.

Protéger d'abord les 65 ans et plus



Enfin, le premier ministre a tenu à rappeler que les personnes de 65 ans et plus représentent 80 % des patients COVID hospitalisés et 95 % des décès. Conséquemment, les Québécois devraient limiter le plus possible les contacts avec les personnes de 65 ans et plus. Même si cela est difficile, c'est la meilleure façon de protéger nos proches les plus vulnérables, dans un contexte où le virus est partout.

Citations :

« Nous avons déjà vacciné la moitié des résidents des CHSLD et nous sommes en train de vacciner le personnel de la santé. On voit la lumière au bout du tunnel, mais, en attendant, on doit éviter, dans la mesure du possible, les contacts avec des personnes de 65 ans et plus. La situation est vraiment critique, surtout dans la grande région de Montréal. On est obligés de reporter des chirurgies, ça met de la pression sur nos urgences. Je sais que c'est dur, mais les Québécois sont capables de se serrer les coudes quand c'est nécessaire. »

François Legault, premier ministre du Québec

« Plus que jamais, le comportement de chaque citoyen a un impact sur la transmission du virus. Si la tendance actuelle se maintient, les conséquences du non-respect des mesures sanitaires seront dramatiques pour le réseau de la santé, les patients et la population. Nous approchons dangereusement du point de bascule. Si on est confrontés à un dépassement des capacités de lits d'hospitalisation et de soins intensifs, le réseau sera forcé de prendre des décisions encore plus difficiles qu'elles le sont déjà. Des vies sont en jeu. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Notons que le délestage touche particulièrement la région de Montréal, mais également d'autres régions, telles que le Saguenay-Lac-Saint-Jean et l'Outaouais. Plusieurs activités seront délestées en partie ou en totalité. Mentionnons notamment :

les chirurgies semi-urgentes et non urgentes (par exemple : orthopédiques, urologiques) ;

le dépistage du cancer du côlon ;

les greffes de rein provenant de donneurs vivants (à l'exception de la clientèle pédiatrique) ;

toutes les consultations non urgentes en clinique externe spécialisée (par exemple : orthopédie, urologie, oto-rhino-laryngologie), procédures non urgentes d'hémodynamie (par exemple : coronarographie).

Rappelons enfin qu'un couvre-feu est en vigueur depuis le samedi 9 janvier et qu'entre 20 h et 5 h, il est interdit à quiconque de se trouver hors de son lieu de résidence ou du terrain de celle-ci, hormis dans le cas d'exceptions. La collaboration et la solidarité de la population sont essentielles afin de réduire la transmission du virus et de casser la deuxième vague.

Lien connexe :

Pour en savoir davantage sur la COVID-19 : Québec.ca/coronavirus . Une section est notamment consacrée au confinement du Québec et aux mesures spécifiques s'appliquant jusqu'au 8 février prochain.

