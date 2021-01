Pandémie de la COVID-19 - « Nos mesures fonctionnent, mais on doit rester très prudents. » - François Legault

QUÉBEC, le 26 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Le premier ministre, François Legault, a confirmé aujourd'hui que le nombre de nouveaux cas quotidiens continue de baisser. Cette semaine, le Québec est passé d'une moyenne de 2 000 à 1 500 nouveaux cas par jour, ce qui signifie que les mesures fonctionnent bien. Néanmoins, le nombre d'hospitalisations (1300) est encore beaucoup trop élevé. Le premier ministre rappelle donc à tous que ce n'est pas le temps de lâcher et demande aux gens de respecter les mesures sanitaires en place.

Même si la situation est particulièrement problématique dans la région de Montréal, le premier ministre a demandé que les consignes s'appliquent à tout le monde, pour le bien commun de l'ensemble de notre société. « Il faut continuer nos efforts pour réduire le nombre d'hospitalisations pour que les personnes qui sont en attente de chirurgie puissent enfin se faire soigner », a indiqué François Legault.

L'économie demeure une préoccupation importante

Le premier ministre a tenu à s'adresser aux commerçants qui vivent des difficultés et qui s'inquiètent en raison de la pandémie. Il a rappelé que le Québec est la province qui a le mieux aidé ses entreprises, citant au passage une étude de la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante, qui estime que 20 % des entreprises de l'Ontario présentent un risque de fermeture, comparativement à 11 % au Québec.

Le gouvernement travaille actuellement pour relancer l'économie du Québec rapidement cette année. « On met tout en place dès maintenant pour avoir un boom économique dans la deuxième moitié de l'année 2021 et en 2022 », a déclaré le premier ministre.

« Nos mesures fonctionnent. Et je veux encore une fois remercier les Québécois qui respectent les consignes de même que les policiers qui les font respecter. On fait ça pour le bien commun, pour l'ensemble de notre société. Mais il y a encore des cas actifs dans toutes les régions du Québec. Et il y a encore beaucoup de délestage dans les hôpitaux. Des chirurgies sont reportées, ce qui crée beaucoup d'angoisse chez ceux qui attendent. On doit donc continuer nos efforts pour ces gens-là, pour sauver des vies. »

Pour en savoir davantage sur la COVID-19 : Québec.ca/coronavirus. Une section est notamment consacrée au confinement du Québec et aux mesures spécifiques s'appliquant jusqu'au 8 février prochain.

