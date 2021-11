Pandémie de la COVID-19 - La campagne de vaccination des enfants de 5 à 11 ans commence dès demain

QUÉBEC, le 23 nov. 2021 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, François Legault, accompagné du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a annoncé aujourd'hui que la vaccination pour les enfants de 5 à 11 ans pourra commencer dès demain dans les centres de vaccination de masse, et dès le 29 novembre dans plusieurs écoles primaires.

Cette décision fait suite à l'annonce de l'approbation, par Santé Canada, du vaccin Pfizer pour ces enfants, administré en dose réduite. Jusqu'à maintenant, aucun vaccin n'avait été autorisé au Canada pour cette clientèle. De son côté, le Comité sur l'immunisation du Québec vient de publier un avis recommandant l'utilisation de ce vaccin pour tous les enfants de 5 à 11 ans qui ne présentent pas de contre-indication. L'intervalle recommandé est de huit semaines ou plus entre les deux doses.

La campagne de vaccination se prépare depuis plusieurs semaines, notamment quant à l'échéancier et à la logistique pour administrer le vaccin aux enfants de ce groupe d'âge, en collaboration avec le ministère de l'Éducation. Comme cela a été le cas pour la clientèle des jeunes de 12 à 17 ans, diverses modalités sont offertes afin de répondre aux besoins des enfants et de leurs parents :

offre dans les cliniques de vaccination, par l'entremise d'une prise de rendez-vous dès maintenant sur Clic Santé ou de l'offre sans rendez-vous en fonction des régions;

vaccination organisée en collaboration avec le milieu scolaire à partir du 29 novembre.

Soulignons que la vaccination ne sera pas offerte dans toutes les écoles primaires, mais que chacune d'elles offrira un modèle de vaccination, que ce soit en accueillant des équipes mobiles de vaccination ou en organisant du transport vers les sites de vaccination, par exemple. Les parents seront avisés sous peu de l'offre de service de l'école de leurs enfants.

« C'est vraiment un moment important aujourd'hui, nous pouvons enfin débuter la vaccination des enfants de 5 à 11 ans. C'est normal de se poser des questions, de vouloir protéger nos enfants, mais si la vaccination de nos enfants arrive beaucoup plus tard que celle des adolescents et des adultes, c'est parce que les scientifiques ont pris le temps de bien étudier la question. On est parmi ceux qui ont le plus respecté les consignes. On est parmi ceux qui ont le taux de vaccination le plus élevé.

Notre nation est une nation capable de se serrer les coudes quand c'est nécessaire. On va vacciner les enfants d'abord et on va lever l'urgence sanitaire ensuite. »

François Legault, premier ministre du Québec

« La vaccination des enfants de 5 à 11 ans est une étape fort attendue, qui nous permettra de mieux contrôler le nombre d'éclosions en milieu scolaire et d'atteindre un taux global de vaccination très élevé au Québec. Nos équipes sont à pied d'œuvre depuis plusieurs semaines pour être fin prêtes à amorcer la vaccination de cette clientèle. L'offre de vaccination sera flexible et accessible. Je tiens à rassurer les familles du Québec : tant pour les 5 à 11 ans que pour les clientèles précédentes, le vaccin est efficace et très sécuritaire. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Notons que des assouplissements sont prévus afin de permettre aux parents d'accompagner leurs enfants dans les cliniques de vaccination. Des adaptations ludiques et des outils ont aussi été développés afin de rassurer les enfants et les aider à patienter.

On estime qu'il y a environ 650 000 jeunes de 5 à 11 ans au Québec. Leur vaccination apporterait des bénéfices directs à ce groupe d'âge en réduisant le nombre de cas et d'hospitalisations. Elle entraînerait également une diminution de la transmission ainsi que des perturbations liées aux risques d'éclosion en milieu scolaire.

Pour en savoir davantage sur cette campagne de vaccination, consulter Québec.ca/vaccinjeune.

