Pandémie de la COVID-19 - Des rassemblements autorisés à Noël, mais qui devront se dérouler dans la plus grande prudence

QUÉBEC, le 22 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le premier ministre du Québec, François Legault, accompagné du ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, a confirmé que les rassemblements privés pourront accueillir, jusqu'au 25 décembre inclusivement, au maximum 10 personnes.

Il demeure cependant important de rappeler que ceux et celles qui décideront d'y prendre part devront faire preuve d'une grande prudence. Dans le contexte actuel, tout rassemblement, même avec un nombre restreint de convives, représente des risques de transmission du virus.

Il demeure très fortement recommandé que les personnes soient adéquatement vaccinées pour prendre part à ces rassemblements.

En cas de symptômes s'apparentant à la COVID-19, elles doivent s'abstenir de prendre part à des rassemblements.

À compter du 26 décembre

La montée vertigineuse des cas au cours de la dernière semaine est très préoccupante, et les dernières projections laissent présager que cette hausse substantielle se poursuivra.

Ainsi, dès le dimanche 26 décembre, les rassemblements dans les domiciles privés, les unités d'hébergement touristique ainsi que dans les salles louées pourront réunir, au maximum, six personnes (ou les occupants de deux résidences).

Cette mesure s'appliquera également dans les restaurants. Les tables pourront donc accueillir, au maximum, six personnes, ou les occupants de deux résidences.

Rappelons que plusieurs autres mesures sont entrées en vigueur au cours des derniers jours. D'ailleurs, considérant la vulnérabilité des personnes dans les milieux de vie pour aînés et clientèles spécifiques, les mesures seront resserrées encore davantage. Les détails seront communiqués sous peu.

La Santé publique suivra de très près les effets espérés de l'ensemble des mesures sur l'évolution de la situation. Si la forte tendance à la hausse se poursuit, d'autres mesures pourraient être annoncées afin de freiner la propagation.

Citations :

« Comme peuple, on se retrouve dans une situation éprouvante. Mais on a une force au Québec et c'est notre cohésion nationale, notre solidarité. On a tous besoin de se mettre en mode d'urgence et de contribuer à ce qui est carrément un effort de guerre. On va avoir besoin, dans les prochaines semaines, de puiser dans nos réserves de courage. Et de prendre soin les uns des autres. Je compte sur vous. »

François Legault, premier ministre du Québec

« La situation actuelle est critique. Nous sommes grandement préoccupés par les effets à venir sur le réseau de la santé, qui est déjà sous pression. Le variant Omicron se propage à une vitesse fulgurante. La vaccination et la réduction des contacts au cours des prochaines semaines sont nos meilleures armes pour y faire face. C'est pourquoi nous comptons sur la solidarité des Québécois. »

Christian Dubé, ministre de la Santé et des Services sociaux

Faits saillants :

Rappelons qu'une personne qui n'a pas de tests rapides à la maison et qui présente des symptômes s'apparentant à ceux de la COVID-19 doit prendre rendez-vous dans un centre de dépistage.





Aussi, en cas de contact étroit avec quelqu'un qui a la COVID-19, une personne doit s'isoler et surveiller l'apparition de symptômes avant de se présenter dans une clinique de dépistage.





Le réseau de la santé et des services sociaux cherche actuellement des candidats pour des activités de vaccination, plus précisément pour l'administration du vaccin et le mélange de substances ainsi que pour le dépistage et les enquêtes. Pour contribuer aux efforts : JeContribue - Inscription (gouv.qc.ca).





Rappelons que l'administration de la dose de rappel sera accélérée au cours des prochaines semaines. Selon les arrivages de vaccins, les personnes se verront offrir le vaccin de Pfizer ou de Moderna, qui sont tous deux des vaccins à ARN messager (ARNm). Ils ont donc un fonctionnement et une composition semblables. Les vaccins à ARNm sont considérés comme interchangeables. Recevoir un vaccin différent de ceux administrés en première ou deuxième dose est sécuritaire.

Québec.ca/coronavirus

