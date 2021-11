Pandémie de COVID-19 - Retour graduel du personnel de la fonction publique dans les édifices gouvernementaux dès le 15 novembre

QUEBEC, le 8 nov. 2021 /CNW Telbec/ - À la suite des assouplissements des mesures sanitaires, apportés par la santé publique, le 2 novembre, le gouvernement du Québec annonce que le plan de retour dans les milieux de travail pour le personnel de la fonction publique s'amorcera de manière progressive et en mode hybride dès le 15 novembre 2021, et ce, jusqu'au 28 janvier 2022.

D'ici le 14 janvier 2022, le gouvernement vise un retour progressif des employés de la fonction publique pour un objectif d'environ 50 % du personnel qui effectue présentement du télétravail. Par la suite, du 17 janvier 2022 au 28 janvier 2022, un retour graduel des employés se fera en mode hybride, pour atteindre 100 % du personnel.

Lorsque cette phase finale sera achevée, l'ensemble du personnel aura adopté le mode hybride, c'est-à-dire la combinaison du télétravail et de la présence sur les lieux de travail pour un minimum de deux jours par semaine. Après cette date, les modalités de la Politique-cadre en matière de télétravail s'appliqueront.

Ce retour graduel permettra aux ministères et aux organismes de réaliser progressivement, en tout respect des mesures sanitaires, les adaptations requises, notamment en ce qui concerne l'aménagement des milieux de travail et le soutien technologique. Par ailleurs, précisons que, selon l'évolution de la situation sanitaire, ce plan peut être modifié.

Citation :

« La situation épidémiologique nous permet enfin d'amorcer le retour graduel des employés en présentiel. Le gouvernement pourra donc expérimenter, très bientôt, l'organisation du travail en mode hybride dans la fonction publique. Je le réitère : le télétravail pour les employés dont les tâches sont propices à ce mode de travail, est là pour rester. À partir du 15 novembre, ce sera le début d'une ère nouvelle pour l'ensemble du personnel. Je suis persuadée que cette façon de faire permettra un meilleur équilibre entre le travail et la vie personnelle et qu'il rendra le gouvernement plus attrayant. »

Sonia LeBel, ministre responsable de l'Administration gouvernementale et présidente

du Conseil du trésor

