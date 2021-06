Pandémie de COVID-19 - Le port du masque n'est plus obligatoire en classe pour le personnel dans les régions aux paliers jaune et vert

QUÉBEC, le 8 juin 2021 /CNW Telbec/ - À la suite de l'annonce de la CNESST et avec l'accord des autorités de santé publique, le ministère de l'Éducation annonce que l'ensemble du personnel des établissements scolaires du primaire et du secondaire, situés dans les régions aux paliers jaune et vert, ne sera désormais plus obligé de porter le masque en classe, en autant que la distanciation de deux mètres avec les élèves et le personnel soit maintenue ou qu'il y ait des barrières physiques comme des panneaux en plexiglass. Ces ajustements s'appliquent également à la formation générale des adultes et à la formation professionnelle.

L'ensemble du personnel de ces établissements devra toutefois porter en tout temps le masque dans les espaces communs, lors des déplacements dans les corridors et dans le transport scolaire, puisqu'on ne peut pas y garder la distanciation physique de deux mètres.

Cette mesure s'inscrit également dans le contexte de déconfinement amorcé il y a quelques jours en raison de l'amélioration notable de la situation épidémiologique au Québec. Soulignons que de nombreuses régions ont d'ailleurs diminué le niveau de leur palier d'alerte en raison de ce contexte favorable.

