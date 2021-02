Pandémie de COVID-19 - J'étudie à distance : un nouvel outil au service des étudiantes et étudiants du Québec

QUÉBEC, le 22 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Pour favoriser leur réussite et outiller davantage les étudiantes et étudiants du collégial et de l'université dans leurs apprentissages à distance, la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, a procédé aujourd'hui au lancement de la formation en ligne J'étudie à distance, élaborée par l'Université TÉLUQ et soutenue par le ministère de l'Enseignement supérieur.

Une série de cinq capsules libres d'accès produites par des professeurs-chercheurs spécialisés en formation à distance et en technologie éducative de l'Université TÉLUQ sont désormais accessibles à partir du site Web etudiants.teluq.ca.

Les thèmes abordés dans les capsules sont les suivants :

Gérer plus efficacement son temps ;

Rester actif et concentré;

Développer les meilleures stratégies d'apprentissage à distance;

Accroître et maintenir sa motivation;

Diminuer son stress et son anxiété.

La communauté étudiante anglophone pourra également consulter les nouveaux outils dans les prochaines semaines puisque l'ensemble du site Web et de ses contenus seront traduits.

« Au cours des derniers mois, les étudiantes et étudiants ont manifesté certaines préoccupations liées à leur santé mentale, mais aussi à leur motivation. C'est pourquoi je suis heureuse de lancer aujourd'hui les capsules J'étudie à distance. Bien que le Québec soit un leader en matière de formation à distance, les cohortes actuelles seront les premières à avoir expérimenté ce mode d'apprentissage de façon aussi étendue et intensive, et notre gouvernement met en œuvre les actions nécessaires pour mieux les outiller. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« Pionnière en formation à distance, l'Université TÉLUQ est particulièrement fière de collaborer avec le ministère de l'Enseignement supérieur pour offrir cette formation en ligne intitulée J'étudie à distance. Je salue l'effort concerté de notre communauté universitaire pour mettre à la disposition du réseau de l'éducation son expertise et son expérience en enseignement à distance. Avec ces nouveaux outils, les populations étudiantes disposeront de tous les atouts préparatoires pour faire de la formation à distance un mode d'apprentissage efficace et optimal. »

Lucie Laflamme, directrice générale de l'Université TÉLUQ

Depuis le début de la crise sanitaire engendrée par la pandémie de COVID-19, le gouvernement a injecté 215 millions de dollars pour soutenir les étudiants, les professeurs et tout le personnel des réseaux d'enseignement supérieur :

60 M$ ont été investis pour la réussite des étudiants dans une optique de relance économique;



75 M$ ont été accordés aux établissements pour la mise en place des mesures nécessaires dans le but de soutenir les étudiants sur le plan matériel, pédagogique et psychosocial;



45 M$ ont été alloués pour assumer les dépenses imprévues associées aux mesures de la première vague;



10 M$ ont été investis pour la santé psychologique des étudiants;



25 M$ ont été accordés pour favoriser l'accès à la diplomation au collégial.

À la suite d'une entente avec le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, l'Université TÉLUQ a offert, en mai dernier, la formation J'enseigne à distance, qui s'adresse aux enseignantes et enseignants des réseaux de l'éducation et de l'enseignement supérieur.

Lien vers « J'étudie à distance »

