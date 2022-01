Pandémie de COVID-19 - Consignes entourant l'accès aux services de garde exceptionnels en milieu scolaire

QUÉBEC, le 4 janv. 2022 /CNW Telbec/ - Le ministère de l'Éducation tient à rappeler que des services de garde exceptionnels sont, dans le contexte actuel, offerts en milieu scolaire, et ce, jusqu'au retour en classe prévu le 17 janvier prochain.

Les parents en mesure de garder leurs enfants à la maison sont invités à le faire. Toutefois, les parents qui ne peuvent pas fournir leur prestation de travail en télétravail ont accès aux services de garde exceptionnels de l'établissement scolaire de leurs enfants. La prise en charge des enfants des travailleuses et des travailleurs essentiels, notamment ceux du réseau de la santé et des services sociaux, doit être priorisée. Une liste des emplois et des professions considérés comme essentiels a été établie et portée à l'attention des établissements scolaires.

Faits saillants :

Rappelons que le retour en classe en présence doit s'effectuer le 17 janvier prochain pour l'ensemble des élèves du Québec.

