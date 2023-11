TORONTO, le 7 nov. 2023 /CNW/ - Panasonic, un leader mondial en solutions technologiques innovantes, a annoncé aujourd'hui la poursuite de sa collaboration avec Minto Communities d'Ottawa pour redéfinir le concept de mode de vie durable et de bien-être pour la Loterie Rêve d'une vie 2023 du CHEO. Pour la deuxième année consécutive, le grand prix de la loterie de la Fondation CHEO, la Maison de rêve Minto, mettra en vedette plusieurs produits Panasonic pour un mode de vie sain et résilient, notamment des solutions alimentées à l'énergie solaire et des solutions innovantes de qualité de l'air intérieur (QAI).

Construite à Mahogany, Manotick, la Maison de rêve Minto de cette année comprendra le système de stockage d'énergie EVERVOLT™ complet et tout-en-un de Panasonic, qui fournit un accès ininterrompu à une source d'énergie de secours propre et renouvelable. Discrètement intégrés à l'extérieur de la maison, les panneaux solaires et le système de stockage sur batterie EVERVOLT™ sont conçus pour capter l'énergie renouvelable et la stocker pour une utilisation lorsque vous en avez le plus besoin. La conception modulaire et durable permet au propriétaire d'augmenter la capacité de stockage d'énergie selon ses besoins et d'éviter des hausses soudaines de tarifs et des dépenses énergétiques élevées pendant les heures de pointe. Le système permet également aux appareils essentiels de fonctionner plus longtemps en cas d'urgence, de pannes de courant et de conditions météorologiques extrêmes.

En plus du système de stockage d'énergie EVERVOLT™, la maison est dotée des solutions QAI de bout en bout et des solutions pour maison intelligente et écoénergétique de Panasonic pour assurer un air plus sain, améliorer le bien-être et la qualité de vie.

« Lorsque Panasonic s'est associée pour la première fois à Minto l'année dernière, notre objectif était de créer conjointement une maison saine, écoénergétique et résiliente, et de fournir un accès à un mode de vie durable et sain en Ontario à une famille chanceuse », a déclaré Kevin Smith, directeur général, Solutions de vie connectées et Solutions visuelles, chez Panasonic Canada. « Pour la Maison de rêve Minto 2023, nous avons adhéré à la vision de Minto consistant à introduire de nouveaux concepts et des fonctionnalités durables qui mettent en valeur à la fois la puissance, la résilience et la fiabilité de notre système de stockage d'énergie EVERVOLT™, ainsi qu'à inclure nos solutions QAI pour un air plus propre et plus sain.

« La Maison de rêve de cette année témoigne d'un mode de vie durable et résilient, mettant en vedette une technologie de pointe qui améliore le bien-être et la conscience environnementale », a déclaré Justin Bouchard, directeur de l'estimation et des achats chez Minto Communities Canada. « Notre collaboration continue avec Panasonic redéfinit le concept de vie de rêve, avec l'inclusion de solutions innovantes qui améliorent la qualité de vie, et nous permet de soutenir le CHEO année après année et sa mission de forger des communautés plus saines et de changer des vies. »

La Maison de rêve Minto est actuellement ouverte au public jusqu'au 15 décembre. Des visites virtuelles de la maison sont également offertes et des billets de loterie peuvent être achetés sur le site de la Loterie Rêve d'une vie du CHEO, www.dreamofalifetime.ca. Les services de conseil et de développement durable en matière d'énergie pour la Maison de rêve Minto sont assurés par l'entreprise Building Knowledge sous le programme BK Builder 360º. Building Knowledge consulte les constructeurs résidentiels pour consolider les fonctionnalités à l'aide d'un processus de design intégré.

Basée à Ottawa, la Fondation du CHEO a pour but de favoriser le bien-être physique, mental et social des enfants et de leurs familles dans l'est de l'Ontario et l'ouest du Québec en recueillant, gérant et distribuant des fonds. Tous les profits de la Loterie Rêve d'une vie du CHEO seront versés au Centre hospitalier pour enfants de l'est de l'Ontario.

Pour en savoir plus sur les solutions énergétiques EVERVOLT™ de Panasonic, visitez : https://na.panasonic.com/ca/fr/solutions-energetiques

À propos de Panasonic Canada Inc.

Panasonic Canada Inc., filiale de la société Panasonic Corporation of North America, est un chef de file dans les technologies de style de vie des consommateurs et offre des solutions innovatrices en matière de mobilité intelligente, d'énergie durable, d'expériences immersives et de chaîne logistique intégrée pour ses entreprises et clients gouvernementaux. Désignée comme l'un des meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto en 2022 et par Interbrand comme l'une des 100 meilleures marques mondiales en 2022, Panasonic est un partenaire technologique de premier plan et un intégrateur de solutions auprès de ses clients en Amérique du Nord. Pour en savoir plus sur les idées et les innovations de Panasonic, visitez : http://www.panasonic.com/

Suivez Panasonic Corporation of North America sur :

Twitter , LinkedIn , Facebook , YouTube

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/367529/panasonic_Logo.jpg

SOURCE Panasonic Corporation of North America

Renseignements: Pour plus de renseignements : Tehani Manochio, [email protected]