MISSISSAUGA, On, le 6 mars 2025 /CNW/ - Panasonic Canada Inc. et EMCO sont heureux d'annoncer un partenariat stratégique national visant à étendre la distribution des thermopompes écoénergétiques de Panasonic à travers le Canada. Cette collaboration marque une étape importante dans l'amélioration de l'accès à des solutions CVCA à haute performance qui soutiennent la transition du Canada vers des technologies de chauffage et de refroidissement durables et écoénergétiques dans le domaine des CVCA résidentielles.

Grâce à ce partenariat, EMCO HVAC distribuera les produits de pointe de Panasonic en matière de thermopompes sans conduit et avec conduits sur les marchés résidentiels à travers le pays. Grâce à un vaste réseau de succursales et à une expertise approfondie du secteur, EMCO HVAC est bien placée pour assurer la disponibilité et le soutien technique pour les solutions CVCA de Panasonic.

« Nous sommes ravis de nous associer à EMCO HVAC pour offrir nos solutions de thermopompes de pointe à un plus grand nombre de foyers et de partenaires commerciaux canadiens », a déclaré Marc Guitor de Panasonic Canada Inc. « Ce partenariat s'inscrit dans notre engagement à fournir des solutions de chauffage et de refroidissement écoénergétiques et respectueuses de l'environnement, qui répondent aux besoins changeants du marché canadien. »

EMCO CVCA, un chef de file dans la distribution CVCA au Canada, est consciente de la demande croissante de solutions de chauffage durables et écoénergétiques. En offrant la technologie innovante de thermopompe de Panasonic, EMCO HVAC renforce son engagement à fournir des solutions CVCA de premier ordre à ses clients.

« Cette collaboration avec Panasonic nous permet d'élargir notre offre de produits avec des solutions de thermopompes haut de gamme qui répondent à la demande de nos clients », a déclaré Bruce Passmore d'EMCO HVAC. « Ensemble, nous facilitons l'adoption par les Canadiens de technologies CVCA de pointe qui offrent des performances et un confort supérieurs. »

Les systèmes de thermopompes de Panasonic sont conçus pour offrir une performance fiable même dans les climats extrêmes du Canada, offrant aux propriétaires et aux entreprises une alternative écoénergétique aux systèmes de chauffage et de refroidissement traditionnels. En mettant l'accent sur la qualité et la durabilité, Panasonic continue de développer des solutions CVCA qui contribuent à réduire l'empreinte carbone et à promouvoir la conservation de l'énergie dans le monde entier.

Le partenariat entre Panasonic et EMCO entre en vigueur immédiatement, les produits de thermopompe de Panasonic étant maintenant offerts par l'intermédiaire du réseau de distribution national d'EMCO HVAC.

Pour plus de renseignements, visitez le site Web de Panasonic Canada ou CVC-R d'Emco Corporation.

À propos de Panasonic Canada

Panasonic Canada Inc., filiale de la société Panasonic Corporation of North America, est un chef de file dans les technologies de style de vie des consommateurs et offre des solutions innovatrices en matière de mobilité intelligente, de transition énergétique, d'expériences immersives et de chaîne logistique intégrée pour ses clients commerciaux et gouvernementaux. Désignée comme l'un des meilleurs employeurs de la région du Grand Toronto en 2022 et par Interbrand comme l'une des 100 meilleures marques mondiales en 2023, Panasonic est un partenaire technologique de premier plan et un intégrateur de solutions auprès de ses clients en Amérique du Nord. Pour en savoir plus sur les idées et les innovations de Panasonic, cliquez sur http://www.panasonic.com/

À propos d'EMCO

Emco est l'un des principaux distributeurs en gros au Canada de produits de plomberie, de CVCA, de produits de tuyauterie, vannes et raccords industriels et hydrauliques pour le secteur de la construction. Opérant sous plusieurs noms commerciaux, Emco compte plus de 275 emplacements dans toutes les provinces du Canada. Emco s'efforce de satisfaire les besoins de ses clients avec un assortiment de produits ciblés, transportés et vendus par l'intermédiaire d'un vaste réseau de centres de profit, d'entrepôts de distribution et de salles d'exposition à travers le Canada. Emco a été fondée en 1906 et a une longue histoire de service et de valeur ajoutée pour ses clients et d'excellentes relations avec ses fournisseurs. Pour plus de renseignements sur Emco, visitez : www.emco.ca

