MISSISSAUGA, ON, le 19 mai 2021 /CNW/ - Panasonic Canada Inc. (PCI), filiale de la société Panasonic Corporation of North America, est fière d'annoncer qu'elle a reçu le prix ENERGY STAR® Canada 2021 à titre de fabricant de l'année - Équipement de chauffage et de climatisation, pour sa contribution importante dans la protection de l'environnement et la conservation de l'énergie.

« Pour Panasonic, cet honneur incroyable reconnaît notre leadership et notre innovation dans les systèmes et solutions de climatisation, de chauffage et de qualité de l'air intérieur écoénergétiques », a déclaré Kevin Smith, directeur général de la division Life & Device Solutions, chez Panasonic Canada. « La durabilité et la contribution à la société font partie de notre fondement depuis aussi longtemps que nous sommes en affaires, et nous nous efforçons de continuer à avoir un impact sur le mode de vie sain et l'environnement énergétique propre. »

« Lorsque vous voyez la marque ENERGY STAR, vous savez qu'elle est synonyme d'économies d'énergie. Cette marque signifie la réduction de la consommation énergétique qui contribue à diminuer vos factures d'énergie, en plus d'aider les consommateurs et les entreprises à prendre des décisions éclairées. Les lauréats de cette année bâtissent un avenir plus viable, plus écoénergétique et plus prospère », a dit l'honorable Seamus O'Regan Jr., Ministre des Ressources naturelles. « Félicitations à Panasonic Canada Inc., récipiendaire du prix ENERGY STAR Canada 2021 du fabricant de l'année - Équipement de chauffage et de climatisation. »

Le mois dernier, Panasonic a été, pour la neuvième année consécutive, reconnu aux États-Unis comme partenaire ENERGY STAR® de l'année 2021 - Constance dans l'excellence. Au Canada, Panasonic participe à ENERGY STAR® Canada CVCA depuis 2013.

Le prix de cette année reconnaît la croissance importante de Panasonic au Canada, avec une augmentation du nombre de modèles homologués ENERGY STAR® en vente de 8 % et une augmentation des ventes de produits homologués ENERGY STAR® de 11 %. De plus, en faisant preuve de flexibilité et d'adaptabilité l'année dernière, Panasonic a accru la visibilité et la notoriété des produits homologués ENERGY STAR® grâce à plus de 20 webinaires et sessions de formation en ligne pour les constructeurs, les ingénieurs, les architectes et les ONG. Le prestigieux prix ENERGY STAR® Canada est une première pour Panasonic au Canada dans son ensemble, et la première fois en Amérique du Nord pour le chauffage et la climatisation.

Pour obtenir la liste complète des lauréats 2021 et pour plus de détails sur les prix ENERGY STAR® Canada, visitez : https://www.rncan.gc.ca/efficacite-energetique/energy-star-canada/propos-denergy-star-canada/annonces-relatives-au-programme-energy-star/prix-energy-star-canada/13526

