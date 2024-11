Panasonic améliore l'efficacité énergétique et la qualité de l'air intérieur avec de nouvelles thermopompes miniblocs au réfrigérant R32 : EXTERIOS® Z et ClimaPure® XZ

MISSISSAUGA, ON, le 18 nov. 2024 /CNW/ - Panasonic, un chef de file mondial dans les solutions innovantes, annonce une avancée dans la technologie de réfrigérant et de purification de l'air avec le lancement de ses nouvelles thermopompes miniblocs sans conduit au réfrigérant R32. Conçu avec notre avenir à l'esprit, le réfrigérant R32 est un agent de refroidissement plus respectueux de l'environnement qui maintient des capacités efficaces du transfert de chaleur.

La nouvelle gamme comprend deux nouvelles séries de produits.

La série EXTERIOS® Z est une gamme polyvalente de thermopompes à air sans conduit plus écoénergétiques que nos modèles précédents. Pour ajouter à ses capacités écoénergétiques, la série EXTERIOS® Z est dotée de l'IA avec la technologie ÉCO IA. Ce système intelligent ajuste automatiquement les réglages de puissance et de température pour garder les maisons confortables. De plus, il optimise la vitesse de rotation du compresseur pour une efficacité énergétique encore plus grande. *

S'appuyant sur les caractéristiques de la série EXTERIOS® Z, la série ClimaPure® XZ présente une purification de l'air de pointe avec la technologie nanoe™ X améliorée fournissant 10 fois plus de radicaux hydroxyles par seconde par rapport au modèle ClimaPure® XE précédent. Ces molécules hautement réactives neutralisent les polluants, les pollens, les allergènes et les odeurs, tout en hydratant la peau et les cheveux. **

La série ClimaPure® XZ peut également être connectée à l'application Comfort Cloud de Panasonic, qui est un centre de contrôle tout-en-un pour les thermopompes, permettant aux utilisateurs de surveiller leur consommation d'énergie et d'activer le mode nanoe™ X pour purifier leurs maisons à la demande.

« Panasonic s'engage à aider les Canadiens à bien respirer et nos thermopompes miniblocs au réfrigérant R32 répondent à cet engagement », a déclaré Kevin Moran, directeur du développement de produits chez Panasonic Canada. « Non seulement nous établissons une nouvelle norme en matière de qualité de l'air et d'efficacité énergétique grâce à des avancées telles que la technologie nanoe™ X et le réfrigérant R32, mais nous ouvrons également la voie à un avenir plus durable. »

Découvrez la gamme complète de thermopompes au réfrigérant R32 ICI.

Pour en savoir plus sur l'approche moderne de Panasonic en matière de CVCA cliquez ici et sur l'initiative Panasonic GREEN IMPACT™ ici, y compris l'initiative de la marque visant à atteindre zéro émission nette dans ses opérations internes d'ici 2030.

