Palmarès des résidences pour aînés les plus appréciées du Québec -- édition 2026

MONTRÉAL, le 23 avril 2026 /CNW/ - Où vit-on le mieux en résidence pour aînés au Québec en 2026? Un nouveau palmarès basé sur l'expérience réelle des résidents et de leurs proches vient de révéler les établissements les plus appréciés de la province.

Ma Résidence Retraite : des milliers d'avis pour mieux choisir une résidence

Choisir une résidence pour aînés ne se limite pas à une simple décision pratique. Il s'agit d'un véritable choix de vie, souvent chargé d'émotions pour les familles et leurs proches.

Afin d'accompagner cette réflexion, Ma Résidence Retraite, dévoile le Palmarès 2026 des résidences pour aînés les plus appréciées du Québec.

Un classement basé sur l'avis des résidents et de leurs proches

Cette édition repose sur 1 064 évaluations recueillies auprès des utilisateurs, à travers un répertoire de 497 résidences au Québec.

Chaque vote reflète une expérience vécue -- celle d'un résident, d'un proche ou d'un visiteur -- offrant ainsi un portrait concret de la qualité de vie au sein de ces milieux.

Des milieux de vie qui font réellement la différence

Au-delà des installations, ce sont les détails du quotidien qui distinguent les résidences les mieux classées :

un environnement rassurant

une équipe présente et attentionnée

une vie sociale stimulante

des espaces chaleureux où l'on se sent chez soi

Le 5 résidences les plus appréciées des québécois

Voici les 5 résidences qui dominent le classement cette année :

Château Pierrefonds (4,77/5) -- Sainte-Geneviève

-- Sainte-Geneviève Les Résidences Soleil Manoir Granby (4,72/5) -- Granby

-- Granby Lux Gouverneur Montréal (4,57/5) -- Montréal

-- Montréal Serena (4,5/5) -- Saint-Lin-Laurentides

-- Saint-Lin-Laurentides Les Résidences Soleil Manoir Boucherville (4,5/5) -- Boucherville

Ces milieux de vie illustrent concrètement ce que recherchent aujourd'hui les aînés : sécurité, confort et qualité de vie.

Un outil de référence pour les familles

Dans un contexte de vieillissement de la population, le choix d'une résidence prend une importance grandissante.

Ce palmarès s'impose comme un outil concret et accessible, permettant de :

comparer les résidences à partir d'expériences réelles

repérer les milieux les mieux évalués

mieux comprendre les attentes des résidents

Il met en lumière une réalité claire : l'expérience humaine est désormais au cœur du choix d'une résidence.

Une amélioration visible à travers le Québec

Au-delà du Top 10, plusieurs résidences ont obtenu des évaluations élevées, témoignant d'une amélioration globale des milieux de vie pour aînés à travers la province.

Consulter le palmarès complet

À propos de Ma Résidence Retraite

Ma Résidence Retraite est un répertoire complet regroupant tous les grands complexes de retraite pour aînés au Québec. La plateforme propose :

des informations détaillées sur les résidences autonomes, semi-autonomes et spécialisées

des outils de recherche personnalisés pour trouver une résidence selon des critères spécifiques

un service gratuit d'accompagnement par des conseillers en résidences

un blogue offrant des conseils et des ressources pour mieux vivre sa retraite

SOURCE Ma Résidence Retraite

Renseignements médias : Pour toute demande d'information ou d'entrevue, contactez Mercedes Coutu, 514 443 4909, Ma Résidence Retraite, [email protected]