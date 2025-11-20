SMART IMMO : un assistant intelligent pour faciliter la recherche de condos et d'appartements

MONTRÉAL, le 20 nov. 2025 /CNW/ - SiLO.immo, déjà reconnu pour ses répertoires immobiliers guideimmo.ca, maresidenceretraite.ca et torontoallcondos.ca, annonce le lancement du site web smartimmo.ca, une nouvelle solution technologique pour faciliter la recherche de condos neufs et d'appartements locatifs au Québec.

Une nouvelle expérience de recherche

Propulsé par un algorithme intelligent, SMART IMMO transforme la recherche immobilière en une expérience simple, rapide et personnalisée. Concrètement, il suffit de dialoguer avec cet assistant virtuel de façon spontanée afin de personnaliser les résultats. En quelques questions ciblées sur la région, le budget ou le type d'habitation, l'outil identifie les projets immobiliers les plus pertinents pour l'utilisateur et les affiche instantanément.

Conçu par l'équipe de SiLO.immo, SMART IMMO s'appuie sur la base de données de Guide Immo, qui recense plus de 1 700 projets immobiliers. Toujours en développement, l'outil continuera de se perfectionner grâce aux avancées technologiques et aux retours des utilisateurs.

La recherche d ' une habitation grâce au web

« C ' est une étape importante dans notre mission de fournir une information accessible, fiable et personnalisée aux utilisateurs à la recherche d ' une habitation », explique Ulysse Coutu, responsable technologie informatique chez SiLO.immo. « En quatre ans, Guide Immo a vu le nombre de demandes d'information bondir de 460 %, cet intérêt confirme la nécessité d'offrir un moteur de recherche de logements, de condos et autres assisté par l'intelligence artificielle. »

Avec une croissance de l'achalandage de 27% mensuelle, il est dorénavant facile de conclure que la recherche d'un nouveau chez soi se fait par le biais de l'internet. Une plateforme où l'on retrouve tous les projets immobiliers du Québec telle que Guide Immo aide les usagers à faire un choix éclairé. L'apport de l'intelligence artificielle devrait permettre aux usagers de SMART IMMO de trouver une habitation répondant à leurs critères aisément.

À propos de SiLO.immo

Entreprise familiale québécoise spécialisée dans la création de plateformes de référence pour le secteur immobilier, SiLO.immo a vu le jour il y a une dizaine d'années. Ses trois outils en ligne, à savoir ses répertoires immobiliers, le logiciel d'intégration de plans Smart Condo Plans et sa base de données d'acheteurs et de locataires, permettent aux promoteurs et acheteurs de transiger dans un contexte de transparence et d'intégrité.

