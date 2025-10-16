Palmarès 2025 des meilleurs projets immobiliers en vente

MONTRÉAL, le 16 oct. 2025 /CNW/ - Guide Immo, le répertoire immobilier de référence pour l'habitation neuve au Québec, annonce la publication du Palmarès 2025 des projets immobiliers à vendre les plus appréciés. Accessible dès maintenant sur latwist.immo, ce classement réunit les 23 projets résidentiels qui ont suscité le plus d'intérêt auprès des acheteurs.

Évaluations par l ' exp érience des acheteurs

Depuis cinq ans, le palmarès de Guide Immo constitue un outil incontournable pour quiconque souhaite investir dans une nouvelle habitation. L'évaluation se fait à l'aide d'un système d'évaluation chiffré. Cette méthode garantit une perspective authentique et fiable, permettant aux utilisateurs de Guide Immo de prendre des décisions éclairées en se basant sur les expériences réelles des acheteurs.

« Il faut préciser que notre palmarès gagne en notoriété principalement dû aux interactions des usagers qui ne cessent de croître. Ainsi, les interactions des utilisateurs ont bondi de 460 % en quatre ans. Évidemment, une large proportion de ces usagers ne manqueront pas de noter les projets immobiliers. » - Mercedes Coutu, co-fondatrice

Un aperçu détaillé des projets phares de la province. Le palmarès 2025 présente 23 projets immobiliers, en mettant en lumière leurs caractéristiques, leur prix, leurs commodités et leurs aires communes. De Montréal aux régions, ces développements immobiliers illustrent la vitalité du marché québécois et l'intérêt croissant pour les nouvelles constructions.

Lien du palmar è s

À propos de Guide Immo

Guide Immo est un répertoire immobilier web qui regroupe l'ensemble des projets résidentiels neufs du Québec, qu'ils soient en vente ou en location. Sa mission : aider promoteurs et acheteurs à se rencontrer afin de générer des transactions éclairées, tout en offrant une vision précise du marché et des tendances actuelles. Avec plus de 1 718 projets répertoriés, 118 000 visites mensuelles et une communauté active sur ses différentes plateformes, Guide Immo s'impose comme un acteur clé de l'immobilier neuf au Québec.

