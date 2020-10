MONTRÉAL, le 16 oct. 2020 /CNW/ - Transat A.T. inc. s'est classée au 57e rang au classement annuel des meilleurs employeurs au monde du magazine Forbes, ce qui la place en cinquième position au Canada, toute catégorie confondue. L'entreprise de tourisme international se positionne deuxième dans les entreprises de voyages et de loisirs et cinquième dans les transporteurs aériens.

« C'est encourageant et même émouvant de figurer en si bonne place à ce prestigieux classement mondial alors que notre entreprise et notre personnel sont frappés au premier chef par la crise de la Covid-19, a déclaré Christophe Hennebelle, vice-président, ressources humaines et affaires publiques. Si nous nous démarquons de cette manière, c'est grâce à nos 5 000 employés qui sont toujours aussi passionnés par leur métier et qui font preuve d'une résilience sans égal. Tout comme nous, ils souhaitent que notre industrie reçoive l'appui qu'elle mérite de la part de nos gouvernements afin de préserver les emplois et la compétitivité du secteur. Pour notre part, nous allons continuer d'appuyer nos employés dans toute la mesure de nos moyens et de maintenir une communication transparente sur notre situation et une écoute attentive. »

Le palmarès des meilleurs employeurs au monde de Forbes est établi à la suite d'une enquête indépendante et anonyme menée en juin et en juillet par Statista auprès de plus de 160 000 travailleurs dans 58 pays.

Transat occupait le 8e rang au classement annuel des meilleurs employeurs au Canada de Forbes, publié en janvier dernier.

Transat A.T. inc. est une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances. Proposant des forfaits vacances, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes sous les marques Transat et Air Transat, l'entreprise est présente dans une soixantaine de destinations dans plus de 25 pays en Amérique et en Europe. Très engagée dans le développement durable de l'industrie touristique, Transat multiplie les initiatives en matière de responsabilité d'entreprise depuis 12 ans et a obtenu la certification Travelife en 2018. Elle compte 5 000 employés, et son siège social est situé à Montréal (TSX : TRZ).

Meilleure compagnie aérienne au monde dans la catégorie Loisirs aux World Airline Awards de Skytrax

Huitième position au Canada et troisième rang au Québec au palmarès des meilleurs employeurs canadiens de Forbes

Meilleure compagnie aérienne et meilleur voyagiste à la remise des trophées Uni-Vers de l'Association des agents de voyages du Québec

