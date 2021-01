MONTRÉAL, le 26 janv. 2021 /CNW Telbec/ - Air Transat, reconnue meilleure compagnie aérienne vacances au monde, occupe le 22e rang au classement des meilleurs employeurs au Canada de Forbes publié aujourd'hui.

« Le personnel de Transat a été frappé extrêmement durement par les conséquences de la crise pandémique. Une grande majorité de nos employés sont sans travail depuis des mois, a déclaré Christophe Hennebelle, vice-président, ressources humaines et affaires publiques. Dans ces circonstances, une telle reconnaissance est extraordinaire. Elle témoigne de l'attachement sans faille, de la résilience et du plaisir de travailler ensemble de nos équipes, même dans l'adversité. Nous sommes heureux de demeurer un employeur de choix au Canada, et de préparer un avenir qui nous permettra d'accueillir nos propres employés et de nouveaux talents. Nous demandons au gouvernement fédéral d'honorer ses engagements d'apporter une aide à notre industrie qui est essentielle et qui s'avérera cruciale pour la reprise de l'économie canadienne. »

Présenté par Forbes et Statista, ce palmarès est établi à la suite d'un sondage auprès de 8 000 travailleurs canadiens qui œuvrent dans des organisations privées et publiques de plus de 500 employés. Les réponses sont données de manière anonyme et sans l'intervention de l'employeur.

Transat occupait le 57e rang au classement annuel des meilleurs employeurs au monde de Forbes, publié en octobre dernier.

À propos d'Air Transat

Air Transat est le transporteur vacances numéro un au Canada. Elle offre une soixantaine de destinations internationales dans plus de 25 pays en Amérique et en Europe, ainsi que des vols intérieurs et de correspondance au Canada. Chaque année, la compagnie aérienne transporte quelque 5 millions de passagers. Air Transat est une filiale de Transat A.T. inc., une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances qui propose des forfaits, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes. Transat a obtenu la certification Travelife en 2018 au titre de son engagement en faveur du développement durable. Elle compte 5 000 employés, et son siège social est situé à Montréal.

Distinctions et prix récents

Meilleure compagnie aérienne au monde dans la catégorie Loisirs aux World Airline Awards de Skytrax

Classée 2e entreprise dans la catégorie Voyages et loisirs et 57e toute catégorie confondue au palmarès des meilleurs employeurs au monde de Forbes

Meilleur voyagiste et meilleur fournisseur global aux Agents' Choice Awards de Baxter Travel Media

À propos de Transat

Transat A.T. inc. est une grande entreprise de tourisme international intégrée spécialisée dans le voyage vacances. Proposant des forfaits vacances, des séjours hôteliers et des liaisons aériennes sous les marques Transat et Air Transat, l'entreprise est présente dans une soixantaine de destinations dans plus de 25 pays en Amérique et en Europe. Très engagée dans le développement durable de l'industrie touristique, Transat multiplie les initiatives en matière de responsabilité d'entreprise depuis 13 ans et a obtenu la certification Travelife en 2018. Elle compte 5 000 employés, et son siège social est situé à Montréal (TSX : TRZ).

