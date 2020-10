Palmarès des écoles secondaires - La Fédération des établissements d'enseignement privés invite les parents à bien s'informer avant de choisir une école

MONTRÉAL, le 23 oct. 2020 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la publication du palmarès des écoles secondaires québécoises, la Fédération des établissements d'enseignement privés invite les parents à prendre le temps de bien s'informer avant de choisir une école secondaire pour leur enfant.

Rappelons que la mission de l'école québécoise se décline en trois volets :

instruire (soutenir le développement cognitif et la maîtrise des connaissances) socialiser (apprendre à mieux vivre ensemble) qualifier (rendre possible le succès scolaire, tout en facilitant l'intégration à la vie sociale et professionnelle).

Le palmarès, établi à partir des résultats académiques des élèves fournis par le ministère, dresse un portrait partiel de l'accomplissement de cette mission.

« La diplomation et la réussite scolaire sont en tête de la liste de nos priorités, explique David Bowles, président de la Fédération. Toutefois, c'est loin d'être le seul objectif des écoles. Nous accompagnons les jeunes vers l'âge adulte, en partenariat avec les familles, et cela comporte plusieurs dimensions, que ce soit l'apprentissage de la vie en société, l'adoption de saines habitudes de vie et l'acquisition d'une culture générale, artistique, scientifique et technologique, qui va bien au-delà du Programme de formation de l'école québécoise. Les seuls résultats scolaires ne permettent pas nécessairement d'identifier les meilleures écoles. »

La Fédération tient cependant à souligner la démarche adoptée depuis deux ans par les auteurs du palmarès pour reconnaître les efforts déployés par les écoles privées et publiques afin d'amener à la réussite des élèves ayant des besoins particuliers. Rappelons que les écoles privées secondaires régulières membres de la Fédération accueillent plus de 18 % d'élèves éprouvant des difficultés qui nécessitent un plan d'intervention, selon un sondage réalisé par la FEEP en 2018.

Choisir une école en période de pandémie

Les écoles privées offrent aux familles des portes ouvertes virtuelles. De plus, elles ont bonifié leur site Internet. Il est maintenant possible, sans se déplacer, de prendre connaissance du projet éducatif de chaque école, de ses valeurs, de ses approches pédagogiques, de ses programmes et concentrations ainsi que des installations et des activités parascolaires qui y sont offertes. Ces différents facteurs doivent être pris en considération au moment du choix d'une école.

Le contexte actuel soulève aussi d'autres questions, notamment en ce qui concerne l'accompagnement des élèves en période de confinement. Les parents sont invités à s'informer au sujet des mesures mises en place dans les écoles en matière d'innovation pédagogique, de technopédagogie et de développement professionnel du personnel enseignant.

À propos de la Fédération des établissements d'enseignement privés

La Fédération est un organisme à but non lucratif qui regroupe 133 écoles secondaires, 111 écoles préscolaires-primaires et 12 écoles spécialisées en adaptation scolaire. Ces écoles autonomes sont fréquentées par quelque 116 000 élèves répartis sur le territoire québécois. La Fédération est un centre de services qui offre à ses membres un vaste choix de formations, des services-conseils et des services d'achats groupés. Pour en savoir plus, consultez les sites : ecolespriveesquebec.ca et https://www.feep.qc.ca/

SOURCE Fédération des établissements d'enseignement privés

Renseignements: demande d'entrevue: Geneviève Beauvais, Tél. : 514 381-8891, poste 238, Cell. : 514 216-5847, [email protected]

Liens connexes

https://www.feep.qc.ca/