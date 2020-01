Palmarès d'entreprises au féminin : 20 des 75 entreprises en vedette sont propulsées par Inno-centre

MONTRÉAL, le 29 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Inno-Centre, le plus grand accélérateur-conseil d'entreprises innovantes au pays, est fier de compter 20 clientes parmi les 75 PME primées dans la première édition du Palmarès d'entreprises au féminin de Premières en affaires dévoilé hier.

Félicitations aux clientes d'Inno-centre faisant partie du Palmarès d'entreprises au féminin de Premières en affaires ! (Groupe CNW/Inno-centre)

« Nous sommes très heureux et fiers de collaborer au succès des PME détenues ou dirigées par des femmes et qui sont au cœur de l'économie du Québec. Nous sommes conscients de l'importance des femmes entrepreneures dans l'économie québécoise et grâce à Indice F, notre initiative exclusivement dédiée aux femmes entrepreneurs, nous œuvrons à les propulser à leur plein potentiel »

- Annouk Bissonnette, Directrice générale -- Inno-Centre

À propos d'Indice F

Inno-centre a mis en place l'initiative Indice F, destinée aux femmes entrepreneures des PME du Québec. Cette initiative vise à promouvoir l'accès à des services-conseils de haut calibre aux entreprises dirigées par des femmes afin de les soutenir dans leurs défis de croissance. L'entreprenariat constitue un immense potentiel pour l'économie du Québec. Ces femmes d'exception, à l'instar des entrepreneurs masculins, doivent être soutenues dans leur croissance. Depuis le lancement d'Indice F à l'été 2019, plusieurs partenariats avec des organisations qui propulsent l'entreprenariat féminin ont été réalisés. D'ailleurs, le nombre d'entreprises accompagnées et qui sont dirigées par des femmes est en forte croissance.

À propos d'Inno-centre

Depuis 30 ans, Inno-centre offre des services-conseils à des PME innovantes à divers stades de leur développement. Son équipe de plus de 110 conseillers intervient annuellement partout au Québec auprès de plus de 400 entreprises à partir de ses bureaux de Québec et Montréal. Inno-centre intervient en 2e ligne en partenariat avec les investisseurs en capital de risque et les services de développement des villes et des régions du Québec. Pour plus d'informations, visitez www.inno-centre.com

SOURCE Inno-centre

Renseignements: Yasmine Abdelfadel, Directrice des communications, Inno-centre, (514) 804-6182, [email protected]

Liens connexes

www.inno-centre.com