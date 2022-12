MONTRÉAL et DENVER, le 9 déc. 2022 /CNW Telbec/ - Palantir Technologies Inc. (NYSE : PLTR) ("Palantir"), un chef de file dans le développement de systèmes d'exploitation pour les entreprises d'aujourd'hui, et le leader en gestion intégrée des risques, Crisis24, une compagnie de GardaWorld, ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique afin de transformer la sécurité et la gestion des risques au moyen de l'intelligence artificielle.



Ce partenariat stratégique à long terme de plusieurs millions de dollars contribuera à remodeler la sécurité et la gestion des risques en tirant profit d'informations essentielles afin de fournir aux clients des solutions innovantes fondées sur des données leur permettant de prendre des décisions axées sur les résultats pour relever leurs défis au quotidien. Dans un monde dynamique et interconnecté, la gestion efficace des risques repose sur la capacité de rassembler et de comprendre des données sur les événements mondiaux. En s'appuyant sur l'expertise inégalée de Crisis24 et l'étendue des connaissances en gestion de crise et en renseignement de l'entreprise, le système d'exploitation Palantir Foundry sera configuré pour identifier les tendances critiques et fournir une analyse complète des risques émergents à travers le monde. Ce système permettra également de développer de nouvelles offres de services conçues pour les secteurs public et parapublic.



En permettant à Crisis24 de gérer l'ensemble de ses données dans toute leur complexité, le logiciel Foundry de Palantir aidera Crisis24 à fournir des analyses avancées et des informations sur des thèmes comme le crime, le terrorisme, la santé, les transports et la géopolitique. Grâce à ces informations fondées sur l'IA et combinées à l'intelligence humaine, Crisis24 sera en mesure d'identifier les tendances en matière de risques au fur et à mesure qu'elles émergent et de fournir à ses clients davantage d'informations utiles et personnalisées. Forte d'une capacité accrue à comprendre le paysage des menaces et à fournir une analyse avancée grâce à Foundry, Crisis24 pourra améliorer la résilience de sa clientèle qui compte parmi les personnes les plus influentes au monde, des marques à l'approche disruptive et des organisations de premier plan.

« Chaque organisation doit être en mesure de comprendre, d'anticiper et de réagir efficacement face aux risques au fur et à mesure qu'ils évoluent », a déclaré Alex Karp, cofondateur et directeur général de Palantir Technologies. « Cela nécessite de profiter de l'énorme quantité de données pertinentes existantes et de les extraire pour en retirer des informations exploitables. Nous sommes fiers de nous associer au leader du secteur, Crisis24, et à sa société mère GardaWorld, pour relever ce défi. »

« Ce partenariat stratégique est un changement de paradigme quant à la gestion des renseignements sur les risques de sécurité. Cette transaction permettra à Crisis24 de conquérir de nouveaux marchés en se positionnant comme la source de renseignements et d'analyse de risques la plus poussée et la plus avancée au monde. Nous sommes privilégiés de collaborer avec Palantir, une puissance de l'IA de renommée mondiale, qui devient notre allié stratégique pour maximiser les solutions complètes de gestion intégrée des risques de Crisis24, » a dit Stephan Crétier, fondateur, président et chef de la direction de GardaWorld et de Crisis24.

À propos de Crisis24

Crisis24, une compagnie de GardaWorld, offre une expertise mondiale en gestion intégrée des risques de sécurité. Notre service du renseignement et nos solutions d'intervention de crise et de solutions de protection globale permettent aux organisations, aux marques et aux personnes les plus influentes et innovatrices du monde de mener leurs activités en toute confiance. S'appuyant sur nos Centres des opérations mondiales, sur le travail constant de notre équipe d'analystes du renseignement et la puissante Plateforme de gestion des risques de Crisis24, nous offrons des services de pointe, 24/7, à travers le monde. Pour plus d'informations, visitez www.crisis24.com



À propos de GardaWorld

GardaWorld est un champion mondial des services de sécurité, de la gestion intégrée du risque et de la gestion du numéraire qui emploie plus de 120 000 professionnels hautement qualifiés dans le monde. Guidée par une culture entrepreneuriale et des valeurs d'intégrité, de vigilance, de confiance et de respect, GardaWorld offre des solutions de sécurité et de technologie personnalisées ainsi qu'une prestation de services hors pair, appuyés par des partenariats à forte valeur ajoutée. Reconnaissant que la sécurité est essentielle à la conduite des affaires et au bon maintien de la sécurité des communautés, GardaWorld opère avec des normes rigoureuses de gouvernance tout en s'engageant à fournir des services professionnels de qualité et à veiller au bien-être de tous. Forte de sa réputation bien établie, elle est partenaire de longue date des plus grandes marques, de sociétés du Fortune 500 et de gouvernements. Pour en savoir plus, visitez www.garda.com

À propos de Palantir

Le logiciel fondamental de demain. Livré aujourd'hui.

Visitez : www.palantir.com



Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles au sens de la section 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de la section 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié. Ces déclarations peuvent concerner, sans s'y limiter, les attentes de Palantir concernant le montant et les conditions du partenariat et les avantages attendus de ses plateformes logicielles. Les déclarations prévisionnelles sont par nature soumises à des risques et des incertitudes, dont certains ne peuvent être prédits ou quantifiés. Les déclarations prévisionnelles sont basées sur les informations disponibles au moment où ces déclarations sont faites et sont fondées sur les attentes actuelles ainsi que sur les croyances et les hypothèses de la direction à ce moment-là en ce qui concerne les événements futurs. Ces déclarations sont soumises à des risques et des incertitudes, dont beaucoup impliquent des facteurs ou des circonstances qui échappent au contrôle de Palantir. Ces risques et incertitudes comprennent la capacité de Palantir à répondre aux besoins uniques de ses clients ; l'incapacité de ses plateformes à satisfaire ses clients ou à fonctionner comme souhaité ; la fréquence ou la gravité de toute erreur de logiciel et de mise en œuvre ; la fiabilité de ses plateformes ; et la capacité de ses clients à modifier ou à résilier leurs contrats. Des informations supplémentaires concernant ces risques et incertitudes, ainsi que d'autres, sont incluses dans les documents que Palantir dépose de temps à autre auprès de la Securities and Exchange Commission. Sauf si la loi l'exige, Palantir ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser publiquement les déclarations prévisionnelles, que ce soit en raison de nouvelles informations, de développements futurs ou autres.

