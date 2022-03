Palais des congrès - Nouvelle convention collective pour les salarié-es

MONTRÉAL, le 9 mars 2022 /CNW Telbec/ - Réunis en assemblée générale le 8 mars dernier, les travailleuses et les travailleurs du Palais des congrès de Montréal ont entériné les termes de leur nouvelle convention collective.

Ces 159 salarié-es membres de la Confédération des syndicats nationaux (CSN) avaient précédemment adopté un mandat de grève qui devait être appliqué à compter de demain. L'entente permet donc d'éviter le conflit de travail. Le syndicat se réjouit notamment d'avoir pu obtenir intégralement les gains salariaux négociés par la CSN dans le secteur public. Leur nouveau contrat de travail viendra à échéance le 31 mars 2023, soit à la même date que toutes les conventions collectives du secteur public.

« On voudrait ne jamais avoir à exercer la grève. C'est un moyen ultime et nous sommes bien contents d'avoir pu éviter un conflit de travail, explique le président des deux syndicats CSN du Palais des congrès, Daniel Potvin. Dans le contexte où les activités reviennent à la normale, il était extrêmement important pour nous de nous assurer que personne ne serait laissé derrière. Je salue la détermination et le courage de nos membres qui ont envoyé un message clair à l'employeur en votant la grève. »

Pour la vice-présidente de la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN), Stéphanie Gratton, c'est là une belle démonstration du rapport de force des syndicats dans cette négociation. « Grâce à la persévérance et à la solidarité des membres des deux syndicats du Palais des congrès, l'employeur s'est finalement rangé derrière leurs revendications légitimes. Ces gains sont donc tout à leur honneur ! »

Ces travailleuses et travailleurs du Palais des congrès veillent à la planification des salles, à l'organisation des événements, de même qu'à l'accueil des congressistes et au bon déroulement des activités qui s'y tiennent. Ils sont réunis au sein de deux unités, soit Le Syndicat des préposé-e-s aux événements du Palais du Congrès (CSN) et le Syndicat des employé(e)s de la Société du Palais des Congrès de Montréal (CSN).

Ils sont affiliés au Conseil central du Montréal métropolitain (CCMM-CSN) ainsi qu'à la Fédération des employées et employés de services publics (FEESP-CSN). Cette dernière représente plus de 65 000 membres, regroupés au sein de 425 syndicats affiliés, œuvrant dans de multiples secteurs d'activité tels que l'éducation, le transport, l'énergie, l'environnement, la sécurité, les sociétés d'État ainsi que les milieux municipal et communautaire.

