OTTAWA, ON, le 2 mars 2021 /CNW/ - Paiements Canada a annoncé aujourd'hui que la société Interac Corp. avait été choisie comme fournisseur de technologie d'échange pour appuyer le système de paiements en temps réel (PTR) du Canada. Cette information a été communiquée au terme d'un processus de sélection auquel prenait part la Banque du Canada.

Grâce à la solution d'échange d'Interac, les membres de Paiements Canada participant au PTR pourront envoyer et recevoir des messages de paiement en temps réel. Ce partenariat ouvre la possibilité de mettre à profit l'infrastructure d'Interac, qui appuie déjà l'écosystème des paiements du Canada, et la participation des quelque 300 institutions financières connectées à son réseau. Pour que s'effectue le règlement de paiements en temps réel, la technologie d'échange d'Interac et la technologie de compensation et de règlement de Vocalink, une société de Mastercard, s'interfaceront.

« Interac est un partenaire qui saura apporter un soutien essentiel au lancement et aux activités courantes du nouveau système de paiements en temps réel du Canada. Cette société qui a beaucoup investi dans son infrastructure et ses services et compte près de 300 institutions financières canadiennes connectées à son réseau sera en mesure d'appuyer l'adoption rapide des paiements en temps réel », a déclaré Tracey Black, présidente et chef de la direction de Paiements Canada. « Le système de paiements en temps réel fournira l'accès à des solutions de paiement accélérées et riches en données et stimulera l'innovation. Les participants au système de paiements pourront se connecter et mettre au point pour les Canadiens des outils novateurs et emballants destinés aux paiements de biens et de services ainsi qu'aux transferts de fonds, tout en favorisant la concurrence ici et à l'étranger. »

Le PTR, exploité par Paiements Canada et réglementé par la Banque du Canada, aidera les Canadiens à effectuer des paiements et à bénéficier de transferts de fonds irrévocables à n'importe quelle heure de n'importe quel jour de l'année. La norme des messages ISO 20022 servira d'assise à ce système qui facilitera l'acheminement de renseignements avec chaque paiement. Le PTR devrait être lancé en 2022.

« En épaulant Paiements Canada dans la construction du système de paiements en temps réel, nous aurons une belle occasion de donner aux consommateurs et aux entreprises les moyens de tirer pleinement avantage de solutions de paiement numériques, tout en promouvant l'innovation et l'efficacité », a affirmé Mark O'Connell, président et chef de la direction d'Interac Corp. « Interac remplit un rôle déterminant dans la sphère des paiements canadienne depuis une trentaine d'années, et nous sommes très heureux de le faire croître et de rester un véritable point de connexion fiable pour les Canadiens qui font un paiement ou transfèrent leurs fonds et leurs données. »

Interac utilisera la technologie du service Virement Interac, employé chaque jour par des millions de Canadiens, pour créer une solution d'échange appropriée au PTR. Celle-ci devra respecter la norme de messagerie ISO 20022 et se conformer aux normes de la Banque du Canada en matière de gestion des risques pour les systèmes de paiements de grande valeur.

Le PTR est un élément vital du projet pluriannuel de modernisation de l'infrastructure, des systèmes et des règles essentielles à l'écosystème des paiements au Canada qu'a mis en œuvre Paiements Canada. Pour en savoir davantage sur cette initiative novatrice, veuillez visiter modernisation.paiements.ca et vous abonner à notre infolettre, L'Échange.

À propos de Paiements Canada

Paiements Canada est un organisme à mission publique qui possède et exploite les systèmes de paiements au pays : le Système de transfert de paiements de grande valeur (STPGV) et le Système automatisé de compensation et de règlement (SACR). L'organisme est responsable de l'infrastructure physique de ces systèmes ainsi que des règlements administratifs, des règles et des normes connexes. Paiements Canada a le devoir de promouvoir l'efficacité, la sûreté et la stabilité des systèmes de paiements au pays, le tout dans l'intérêt des utilisateurs. En 2020, ses systèmes ont compensé et réglé des paiements totalisant plus de 107 billions de dollars, soit au-delà de 420 milliards de dollars par jour ouvrable. Parmi les opérations qu'ils ont facilitées, notons les paiements par carte de débit, les prélèvements automatiques, les dépôts directs, les paiements de factures, les virements électroniques et les paiements par chèque effectués et reçus par la population et les entreprises canadiennes. L'organisme travaille étroitement avec l'écosystème des paiements pour moderniser les systèmes de paiements du pays afin que le Canada et ses entreprises demeurent concurrentiels à l'échelle mondiale. Paiements Canada lancera un nouveau système de paiements de grande valeur, Lynx, en 2021 et un système de paiements en temps réel (PTR) en 2022.

À propos d'Interac Corp.

Interac Corp. permet aux Canadiens d'effectuer des transactions numériques en toute confiance en offrant des services de paiement et d'échange de valeur basés sur la sécurité, la fiabilité et l'efficacité. En tant que chef de file en matière de sécurité numérique et d'authentification avec notre filiale, 2Keys Corporation, la sécurité est au cœur de tout ce que nous faisons. Grâce à notre expertise de classe mondiale en matière de confidentialité, d'atténuation de la fraude et de gouvernance, nous contribuons à assurer la sécurité des clients canadiens 24/7 et 365 jours par année lors de transactions en ligne avec Interac. Avec près de 300 institutions financières connectées à notre réseau, les Canadiens choisissent les produits Interac en moyenne 18 millions de fois par jour pour payer et échanger de l'argent. Interac s'engage à défendre la culture d'entreprise et la citoyenneté d'entreprise en se basant sur les principes de la responsabilité, de la diversité et de l'inclusion. Nous sommes fiers d'être l'une des marques financières les plus importantes et les plus fiables au Canada. Pour plus d'information, visitez salledepresse.interac.ca/.

SOURCE Payments Canada

Renseignements: Les médias sont priés d'adresser toute demande de renseignements à Victoria McMullen, Directrice, Communications, [email protected]