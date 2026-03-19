OTTAWA, ON, le 19 mars 2026 /CNW/ - Paiements Canada a annoncé aujourd'hui l'approbation de Meridian Credit Union, la plus grande coopérative de crédit de l'Ontario, à titre de membre. Meridian est la première coopérative de crédit à devenir membre à la suite de l'élargissement récent des critères d'admissibilité.

« L'accueil de Meridian Credit Union comme nouveau membre de Paiements Canada représente un virage continu vers une base de membres plus diversifiée et inclusive », a déclaré Susan E. Hawkins, présidente et chef de la direction de Paiements Canada. De nombreuses coopératives de crédit jouent un rôle essentiel dans la prestation de services financiers concurrentiels aux collectivités éloignées et mal desservies partout au Canada. Nous avons hâte d'entendre leurs commentaires quant aux priorités de leurs collectivités et d'aider Meridian à fournir des capacités de paiement aux personnes qu'elle sert. »

Cette étape importante fait suite à l'approbation de cinq nouveaux membres fournisseurs de services de paiement en janvier, la première vague de nouveaux membres depuis l'élargissement des critères d'admissibilité au titre de membre de Paiements Canada à la fin de l'année dernière.

« Une économie plus forte et plus connectée commence par un écosystème de paiement inclusif », a déclaré l'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national. En élargissant l'admissibilité des membres de Paiements Canada, nous donnons aux coopératives de crédit locales les moyens de participer directement à nos systèmes nationaux, en veillant à ce qu'elles disposent des outils nécessaires pour innover. L'accueil de Meridian Credit Union comme premier nouveau membre provincial marque une étape importante dans notre engagement à favoriser un secteur financier concurrentiel qui offre plus de choix et de meilleurs services à tous les Canadiens. »

« L'innovation dans le domaine des paiements transforme la façon dont les Canadiens transfèrent et gèrent leur argent », a déclaré Jay-Ann Gilfoy, présidente et chef de la direction de Meridian Credit Union. « Devenir la première coopérative de crédit à se joindre à Paiements Canada à la suite de récents changements législatifs témoigne de notre engagement à contribuer à façonner l'avenir des paiements au Canada. Nous sommes heureux de collaborer avec des partenaires de l'ensemble de l'écosystème financier pour faire progresser l'innovation et offrir des solutions de paiement plus rapides et plus sécuritaires aux Canadiens. »

Traditionnellement, les coopératives de crédit provinciales sont représentées par leur centrale dans les forums de gouvernance de Paiements Canada. À la suite des modifications apportées à la Loi canadienne sur les paiements, l'adhésion a été élargie pour inclure les coopératives de crédit locales (c.‑à‑d. les coopératives de crédit provinciales) qui sont membres d'une coopérative centrale. Cela leur donne une plus grande souplesse quant à la façon dont elles interagissent avec Paiements Canada.

Assurer la sécurité des systèmes de paiement du Canada demeure une priorité fondamentale pour Paiements Canada. Toutes les coopératives de crédit du Canada sont assujetties à une réglementation prudentielle exercée par les autorités fédérales ou provinciales et doivent répondre à des exigences rigoureuses en matière de capitaux, de liquidités et d'opérations. Pour devenir membres, elles doivent également satisfaire aux exigences énoncées dans les règlements et les règlements administratifs de Paiements Canada.

L'adhésion donne aussi accès à l'expertise de Paiements Canada en matière d'élaboration de politiques, de recherche et de paiement, ce qui permet aux organisations de contribuer à façonner l'avenir des paiements au Canada. Pour ceux qui choisissent de participer directement aux systèmes de Paiements Canada, c'est aussi la première étape vers l'admissibilité. Des exigences techniques, opérationnelles et de sécurité rigoureuses sont nécessaires pour assurer une participation directe afin d'assurer la sûreté et la solidité continues des systèmes. Compte tenu de ces exigences techniques, de nombreuses coopératives de crédit continueront de communiquer par l'entremise de leurs centrales, qui participent directement aux systèmes de Paiements Canada.

Paiements Canada invite les organismes admissibles à explorer les avantages de l'adhésion. En devenant membre, votre organisation aura une voix directe dans l'avenir des paiements, stimulera l'innovation et contribuera à des systèmes de paiement de classe mondiale qui sont inclusifs et sécuritaires. Pour obtenir des renseignements sur l'adhésion et l'admissibilité, écrivez-nous à [email protected].

À propos de Paiements Canada :

Paiements Canada assure la prospérité, la productivité et la sécurité du Canada grâce à une infrastructure nationale de paiement fiable et essentielle. En tant qu'organisme public sans but lucratif à mission publique, nous possédons et exploitons les systèmes de paiement nationaux essentiels du Canada : Lynx, le système automatisé de compensation et de règlement (SACR) et le système de paiement en temps réel (PTR) à venir. Nous établissons les règlements administratifs, les règles et les normes qui régissent ces systèmes, qui ont permis de compenser et de régler 103 billions de dollars en 2025, soit plus de 411 milliards de dollars chaque jour ouvrable. Parmi les opérations qu'ils ont facilitées, notons les paiements par carte de débit, les prélèvements automatiques, les dépôts directs, les paiements de factures, les virements électroniques et les paiements par chèque. En collaboration avec nos divers membres, nous continuons de moderniser l'écosystème des paiements du Canada afin de promouvoir l'innovation, la concurrence et l'efficacité qui alimentent une économie moderne.

Pour toute demande de renseignements des médias, veuillez visiter le Centre de presse de Paiements Canada.

SOURCE Payments Canada