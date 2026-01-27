Une étape clé dans la stimulation du progrès économique, de la concurrence et de l'innovation pour les consommateurs et les entreprises

OTTAWA, ON, le 27 janv. 2026 /CNW/ - Paiements Canada a annoncé aujourd'hui l'admission de cinq nouveaux membres fournisseurs de services de paiement : Wise Payments Canada Inc. (« Wise »), une plateforme internationale de transfert de fonds; Float Financial Solutions (« Float »), une solution de gestion des dépenses d'entreprise; KOHO Financial Inc. (« KOHO »), une entreprise de technologie financière offrant des comptes de dépenses et d'épargne intelligents; Element Financial Technology Inc. (connue sous le nom de « Paramount Commerce »), un fournisseur de solutions de paiement axées sur les comptes bancaires, et Brim Financial Inc. (« Brim »), une plateforme de services financiers intégrés.

« Nous accueillons Wise, Float, KOHO, Paramount Commerce et Brim Financial comme nouveaux membres », a déclaré Susan E. Hawkins, présidente et chef de la direction de Paiements Canada. « L'engagement de nos membres et du gouvernement à l'égard de la diversité des membres et de la modernisation du système de paiement, y compris le futur système de paiement en temps réel (système de PTR), est essentiel pour renforcer la compétitivité du Canada à l'échelle mondiale et offre un potentiel important pour améliorer la prospérité et la productivité du Canada. Nous continuerons d'accueillir de nouveaux membres admissibles et nous avons hâte d'appuyer la réussite à long terme de tous nos membres. L'objectif ultime est d'avantager les consommateurs et les entreprises du Canada, et nous avons hâte de profiter des nouveaux services novateurs qui permettront à tout le monde d'en profiter. »

L'admission de ces nouveaux membres est rendue possible par les modifications législatives apportées par le gouvernement fédéral à la Loi canadienne sur les paiements. Ces changements ont ouvert l'admissibilité des membres de Paiements Canada aux fournisseurs de services de paiement inscrits, aux sections locales des caisses de crédit et aux chambres de compensation désignées. L'augmentation du nombre de membres de Paiements Canada vise à améliorer l'accès et la concurrence au Canada.

« En élargissant l'accès aux systèmes qui font circuler l'argent au Canada, nous stimulons l'innovation et renforçons la concurrence dans l'ensemble du secteur financier. Cette étape importante est rendue possible grâce aux récentes modifications législatives du gouvernement du Canada visant à élargir l'admissibilité des membres de Paiements Canada pour permettre à des prestataires de services de paiement réglementés, tels que Wise, Float, KOHO, Paramount Commerce et Brim Financial, de s'y joindre et d'offrir des avantages croissants aux consommateurs », a déclaré l'honorable François-Philippe Champagne, ministre des Finances et du Revenu national. « Conformément au budget de 2025, ces changements contribueront à favoriser une économie productive en garantissant des paiements plus rapides et sécurisés, ainsi qu'un pied d'égalité pour les nouveaux venus. En incluant un plus large éventail de membres, nous bâtissons une assise financière plus inclusive et résiliente qui favorisera la prospérité à long terme de tous les Canadiens. »

En 2025, les systèmes de Paiements Canada ont compensé et réglé plus de 411 milliards de dollars par jour ouvrable. Ces systèmes, notamment le SACR (système automatisé de compensation et de règlement ou système de paiement en lot de détail), Lynx (système de paiement de grande valeur) et le prochain système de paiement en temps réel, sont essentiels au traitement et au règlement sûrs et efficaces des paiements au Canada.

« Ces nouveaux membres seront en mesure d'offrir une plus grande valeur à leurs entreprises, ce qui se traduira par de meilleurs services plus novateurs pour les consommateurs et les entreprises du Canada. Ils favoriseront une plus grande concurrence et motiveront toute l'industrie à continuer d'innover », a déclaré Donna Kinoshita, chef des paiements à Paiements Canada. « Au cœur de la vision de Paiements Canada, nous favorisons l'innovation et la concurrence sécuritaires et nous sommes déterminés à offrir un écosystème de paiement résilient qui procure des avantages économiques et sociaux significatifs à tous les Canadiens. »

La sécurité des systèmes de paiement du Canada demeure une priorité fondamentale pour Paiements Canada. Les nouveaux membres qui sont fournisseurs de services de paiement doivent s'inscrire comme tel auprès de la Banque du Canada en vertu de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail et satisfaire aux critères énoncés dans la loi.

L'adhésion donne accès à l'expertise de Paiements Canada en matière de gouvernance, d'élaboration de politiques, de recherche et de paiement, ce qui permet aux organisations de contribuer à façonner l'avenir des paiements au Canada. Pour accéder aux systèmes de Paiements Canada et y participer, il faut satisfaire à des exigences techniques, opérationnelles et de sécurité rigoureuses, ainsi qu'à d'autres exigences obligatoires liées au système et au modèle de participation choisi. Les normes de participation garantissent que, au fur et à mesure que de nouveaux participants sont introduits, la sécurité et la résilience de l'infrastructure nationale sont continuellement maintenues.

Paiements Canada invite tous les fournisseurs de services de paiement admissibles, les coopératives de crédit et les chambres de compensation désignées à explorer les avantages de l'adhésion. En devenant membre, votre organisation aura une voix directe dans l'avenir des paiements, stimulera l'innovation et contribuera à des systèmes de paiement de classe mondiale qui sont inclusifs et sécuritaires. Pour obtenir des renseignements sur l'adhésion et l'admissibilité, écrivez-nous à [email protected] .

CITATIONS À L'APPUI :

Paramount Commerce

« Nous sommes très heureux d'être l'un des premiers membres fournisseurs de services de paiement au Canada à se joindre à Paiements Canada, a déclaré Sereena Boparai, chef du revenu à Paramount Commerce. Cette adhésion nous donne l'occasion de participer directement au prochain système de paiement en temps réel du Canada et de faire partie du parcours plus vaste de modernisation des paiements. Il est inspirant de voir comment la collaboration dans l'ensemble de l'industrie rendra les paiements plus novateurs pour les entreprises et les consommateurs. Nous sommes fiers de contribuer à façonner cet avenir. »

Float

« Pendant trop longtemps, les entreprises canadiennes ont eu peu d'options quant à la façon dont leur argent circule, ce qui les a ralenties et a rendu plus difficile leur compétitivité à l'échelle mondiale. En tant que membre de Paiements Canada, Float a maintenant un siège à la table où cette infrastructure est façonnée, a déclaré Rob Khazzam, chef de la direction et cofondateur de Float. Nous travaillons avec des milliers d'entreprises chaque jour et nous sommes ravis de préconiser des changements qui les aideront à croître plus rapidement. »

KOHO

« Devenir membre de Paiements Canada est une étape importante pour KOHO à mesure que l'écosystème des paiements du Canada devient plus concurrentiel et innovateur, a déclaré Daniel Eberhard, chef de la direction et fondateur de KOHO. Le fait d'être membre nous permet d'offrir des services financiers plus rapides et plus efficaces et de créer une valeur réelle pour les Canadiens. Un accès et une concurrence accrus renforcent le système de paiement, soutiennent la croissance économique et mènent à un meilleur avenir financier pour les consommateurs et les entreprises. »

Brim

« Nous sommes honorés d'être choisis pour devenir membre de Paiements Canada à un moment charnière pour les services financiers canadiens, » a déclaré Rasha Katabi, fondatrice et chef de la direction de Brim. « Brim lance une proposition de service complète sur les paiements afin d'offrir aux entreprises et aux consommateurs canadiens des moyens robustes et modernes de transférer de l'argent. Nous sommes en train de passer d'une plateforme de cartes et de services bancaires à un fournisseur complet d'infrastructure de paiement. »

Wise

Diana Avila, chef des services bancaires et de l'expansion chez Wise : « Devenir membre de Paiements Canada est un grand pas en avant qui nous permettra d'offrir des paiements internationaux encore plus rapides, plus abordables et plus pratiques aux Canadiens et aux clients internationaux qui transfèrent de l'argent au Canada. Wise se fait depuis longtemps le champion de l'élargissement de l'accès aux systèmes de paiement du Canada. Au fur et à mesure que cela se concrétise, nous voyons le Canada comme un chef de file mondial pour ce qui est d'accroître la participation, l'innovation et la concurrence dans l'industrie. »

À propos de Paiements Canada :

Paiements Canada assure la prospérité, la productivité et la sécurité du Canada grâce à une infrastructure nationale de paiement fiable et essentielle. En tant qu'organisme public sans but lucratif à mission publique, nous possédons et exploitons les systèmes de paiement nationaux essentiels du Canada : Lynx, le système automatisé de compensation et de règlement (SACR) et le système de paiement en temps réel (PTR) à venir. Nous établissons les règlements administratifs, les règles et les normes qui régissent ces systèmes, qui ont permis de compenser et de régler 103 billions de dollars en 2025, soit plus de 411 milliards de dollars chaque jour ouvrable. Parmi les opérations qu'ils ont facilitées, notons les paiements par carte de débit, les prélèvements automatiques, les dépôts directs, les paiements de factures, les virements électroniques et les paiements par chèque. En collaboration avec nos divers membres, nous continuons de moderniser l'écosystème des paiements du Canada afin de promouvoir l'innovation, la concurrence et l'efficacité qui alimentent une économie moderne.

