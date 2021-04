OTTAWA, ON, le 19 avril 2021 /CNW/ - Paiements Canada applaudit l'inclusion du Cadre de surveillance des paiements de détail (CSPD) et sa surveillance par la Banque du Canada dans le budget fédéral 2021, Une relance axée sur les emplois, la croissance et la résilience.

« La mise en place du Cadre de surveillances des paiements de détail constitue une addition heureuse pour la gouvernance du système des paiements du Canada », a déclaré Anne Butler, cheffe des affaires juridiques et vice-présidente, politiques et recherche. « En l'incluant dans le budget, le gouvernement du Canada reconnaît l'importance de la réglementation modernisée des paiements et d'un accès élargi aux systèmes de paiements du pays. L'instauration du CSPD permettra à Paiements Canada d'étendre l'accès à nos systèmes de façon sécuritaire pour qu'un plus grand nombre de fournisseurs de services de paiement puissent y participer et concourir dans le marché des paiements canadien. »

Le projet de loi visant la mise en place d'un CSPD a d'abord été présenté par le gouvernement fédéral en 2019 en réponse à l'évolution rapide du milieu des paiements de détail. En vertu du CSPD, les fournisseurs de services de paiement (FSP) qui ne sont pas des institutions financières (IF) devront appliquer de rigoureuses pratiques de gestion du risque opérationnel et protéger les fonds des utilisateurs. La Banque du Canada maintiendra un registre public des FSP réglementés et s'assurera que ceux-ci répondent aux exigences opérationnelles et financières qui leur sont applicables.

Considérations liées à la mise en place du CSPD

Le CSPD représente une étape importante vers un accès élargi : la mise en place du CSPD signifie pour Paiements Canada la possibilité de rendre les systèmes du Canada , dont le système de paiements en temps réel (PTR) qui devrait être lancé en 2022, accessibles aux FSP non traditionnels. Il faudra ensuite effectuer des modifications nécessaires à la Loi canadienne sur les paiements afin d'étendre l'accès à un plus grand nombre de membres.

« Un cadre réglementaire des paiements modernisé est nécessaire pour attirer des investissements, stimuler la compétitivité et favoriser la croissance dans le secteur canadien des services financiers et des paiements », a ajouté Mme Butler, cheffe des affaires juridiques et vice-présidente, politiques et recherche. « Ceci inclut la mise en place du Cadre de surveillance des paiements de détail, qui constitue une étape importante vers la facilitation du développement de solutions de paiement modernes rapides, sûres et pratiques pour les consommateurs et les entreprises d'ici. »

