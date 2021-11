Paiement de l'équité salariale et rétroactivités du secteur public : le gouvernement se traine les pieds

MONTRÉAL, le 5 nov. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) déplore les retards de paiement des rétroactivités dans le secteur de la santé et les sommes dues dans le dossier des règlements de l'équité salariale. Pourtant, la FTQ rappelle qu'un accord de principe dans le secteur public a été conclu en mai dernier et que la convention collective du secteur de la santé a été signée en octobre. Aussi, les règlements du dossier de l'équité salariale datent de mai et juin. Pourquoi tous ces retards? Nos membres en ont assez d'attendre et sont en droit d'obtenir les sommes dues. Par ailleurs, nous attendons toujours après le gouvernement pour signer les conventions collectives du secteur de l'éducation.

Ce qui anime notre colère, c'est que le Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux (CPNSSS) a confirmé aujourd'hui à nos équipes que les délais pour les paiements rétroactifs en lien avec les ententes d'équité et des sommes dues à la suite de la signature de la convention collective du secteur de la santé ne seraient pas respectés. Que les délais dans le dossier de l'équité pourraient même être repoussés jusqu'au 21 mars 2022. Cette information a été communiquée qu'hier aux agents payeurs alors que la majorité de ces ententes ont été convenues en mai et juin dernier.

Les nouveaux taux liés aux règlements d'équité devaient être appliqués 60 jours après la signature des ententes, c'est désolant. Le gouvernement, le CPNSSS et le Conseil du trésor doivent assumer leurs responsabilités en ce qui a trait à ces retards de paiement, faire preuve de transparence et informer les salariés sans tarder.

