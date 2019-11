Pages Jaunes Limitée présente ses résultats financiers et d'exploitation pour le troisième trimestre de 2019 et annonce le remboursement en totalité des billets garantis de premier rang au quatrième trimestre

MONTRÉAL, le 13 nov. 2019 /CNW Telbec/ - Pages Jaunes Limitée (TSX: Y) (la « Société »), un chef de file en matière de médias numériques et de solutions marketing au Canada, a publié aujourd'hui ses résultats financiers et d'exploitation pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2019 et a annoncé que le 2 décembre 2019, la Société effectuera un paiement de rachat obligatoire de 50,7 M$, comprenant les intérêts courus et impayés de 0,4 M$, sur ses billets garantis de premier rang (les « billets ») et qu'à cette date, les billets seront remboursés en totalité.

« Grâce à un autre trimestre affichant une solide marge sur BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement, la trésorerie que nous avons générée au cours du trimestre nous permettra de rembourser en totalité nos billets le 2 décembre 2019, soit trois ans avant l'échéance. Notre dette nette excluant les obligations liées à des contrats de location1 se chiffrait à seulement 82,5 M$ à la fin du trimestre.

« Et du point de vue des produits, nous présentons pour un troisième trimestre consécutif une amélioration du taux de variation des produits d'un exercice à l'autre dans notre secteur PJ, alors que nos diverses initiatives visant à accentuer la courbe des produits continuent de porter fruit », a déclaré M. David A. Eckert, président et chef de la direction de Pages Jaunes Limitée.

Faits saillants financiers (en milliers de dollars canadiens, sauf les pourcentages et les montants par action) Pages Jaunes Limitée Pour les trimestres clos les

30 septembre Pour les périodes de neuf mois

closes les 30 septembre

2019

2018

2019

2018

Produits du secteur PJ 98 147 $ 117 647 $ 308 432 $ 374 820 $ Produits du secteur Autre et éliminations intersectorielles -

12 503

1 274

77 856

Total des produits 98 147 $ 130 150 $ 309 706 $ 452 676 $ BAIIA ajusté1 37 786 $ 46 261 $ 126 589 $ 151 416 $ Marge sur BAIIA ajusté1 38,5 % 35,5 % 40,9 % 33,4 % Bénéfice net 13 839 $ 27 125 $ 41 072 $ 42 852 $ Bénéfice de base par action 0,52 $ 1,03 $ 1,55 $ 1,62 $ Bénéfice dilué par action 0,49 $ 0,89 $ 1,44 $ 1,49 $ Dépenses d'investissement1 2 351 $ 2 185 $ 7 757 $ 7 996 $ BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement1 35 435 $ 44 076 $ 118 832 $ 143 420 $ Marge sur BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement1 36,1 % 33,9 % 38,4 % 31,7 % Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation 50 559 $ 35 895 $ 112 734 $ 92 877 $

Résultats du troisième trimestre de 2019

Malgré les pressions exercées sur les produits, la marge sur BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement 1 a augmenté pour atteindre 36,1 %, comparativement à 33,9 % pour la période correspondante de l'exercice précédent, à la suite de la cession d'entreprises et de l'élimination des produits qui n'étaient pas rentables ou synergiques et des réductions de coûts dans le secteur PJ. Le BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement 1 a diminué de 8,7 M$ d'un exercice à l'autre pour se chiffrer à 35,4 M$.

a augmenté pour atteindre 36,1 %, comparativement à 33,9 % pour la période correspondante de l'exercice précédent, à la suite de la cession d'entreprises et de l'élimination des produits qui n'étaient pas rentables ou synergiques et des réductions de coûts dans le secteur PJ. Le BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement a diminué de 8,7 M$ d'un exercice à l'autre pour se chiffrer à 35,4 M$. Le bénéfice net a diminué de 13,3 M$, pour s'établir à 13,8 M$, soit un bénéfice dilué de 0,49 $ par action.

Le 1 er novembre 2019, tel qu'il avait été annoncé précédemment, la Société a effectué un paiement de rachat optionnel de 30,0 M$ sur le montant en capital des billets.

novembre 2019, tel qu'il avait été annoncé précédemment, la Société a effectué un paiement de rachat optionnel de 30,0 M$ sur le montant en capital des billets. La Société effectuera aussi un paiement de rachat obligatoire de 50,7 M$ sur ses billets, comprenant les intérêts courus et impayés de 0,4 M$, le 2 décembre 2019. Après ce paiement, la Société aura remboursé les billets en totalité.

Information sectorielle

Les activités de la Société sont classées en deux secteurs à présenter :

Le secteur PJ offre aux petites et moyennes entreprises du Canada des solutions de marketing et de médias numériques et traditionnels, y compris le positionnement prioritaire en ligne et mobile sur les médias détenus et exploités de Pages Jaunes, la syndication de contenu, des solutions de moteurs de recherche, la réalisation de sites Web, la gestion de campagnes sur les médias sociaux, un service d'affichage numérique ainsi que la production vidéo et la publicité imprimée. Ce secteur comprend aussi le service d'annuaire numérique 411.ca, qui aide les utilisateurs à trouver des personnes et des entreprises locales et à entrer en contact avec elles.

des solutions de marketing et de médias numériques et traditionnels, y compris le positionnement prioritaire en ligne et mobile sur les médias détenus et exploités de Pages Jaunes, la syndication de contenu, des solutions de moteurs de recherche, la réalisation de sites Web, la gestion de campagnes sur les médias sociaux, un service d'affichage numérique ainsi que la production vidéo et la publicité imprimée. Ce secteur comprend aussi le service d'annuaire numérique 411.ca, qui aide les utilisateurs à trouver des personnes et des entreprises locales et à entrer en contact avec elles. Le secteur Autre comprend PJ Resto et Bookenda, jusqu'à leur vente le 30 avril 2019 et Mediative, jusqu'à sa liquidation le 31 janvier 2019. Les activités des entreprises vendues en 2018 sont aussi comprises dans ce secteur jusqu'à leur date de cession respective, soit JUICE Mobile, RedFlagDeals.comMC, Pages Jaunes Immobilier, DuProprio/ComFree, Totem et Western Media Group.

Un aperçu de chaque secteur et de son rendement pour le trimestre et la période de neuf mois clos le 30 septembre 2019 est présenté dans le rapport de gestion du 12 novembre 2019.

Résultats financiers du troisième trimestre de 2019

Pour le trimestre clos le 30 septembre 2019, le total des produits a diminué de 32,1 M$, ou 24,6 %, d'un exercice à l'autre, pour s'établir à 98,1 M$, comparativement à 130,2 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. La diminution du total des produits pour le trimestre clos le 30 septembre 2019 est attribuable à la baisse des produits tirés des médias et solutions numériques et des médias imprimés dans le secteur PJ et aux cessions dans le secteur Autre.

Pour le troisième trimestre de 2019, les produits tirés du secteur PJ ont diminué de 19,5 M$, ou 16,6 %, d'un exercice à l'autre, pour se chiffrer à 98,1 M$, comparativement à 117,6 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. La diminution pour le trimestre clos le 30 septembre 2019 est principalement attribuable au recul de nos médias numériques et médias imprimés de PJ à marge plus élevée et, dans une moindre mesure, de nos services numériques à marge moins élevée, ce qui a exercé une pression sur nos marges brutes.

Le BAIIA ajusté a diminué de 8,5 M$, ou 18,3 %, pour s'établir à 37,8 M$ au cours du troisième trimestre de 2019, comparativement à 46,3 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent. La marge sur BAIIA ajusté pour le troisième trimestre de 2019 s'est établie à 38,5 %, comparativement à 35,5 % pour le troisième trimestre de 2018. La baisse du BAIIA ajusté est attribuable aux pressions exercées sur les produits dans le secteur PJ et aux cessions dans le secteur Autre.

Le BAIIA ajusté du secteur PJ pour le troisième trimestre de 2019 a totalisé 37,8 M$, comparativement à 46,0 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent, en raison d'une baisse globale des produits, des pressions exercées par un changement dans la composition des produits et des investissements dans le service à la clientèle. La marge sur BAIIA ajusté du secteur PJ pour le troisième trimestre de 2019 s'est établie à 38,5 %, comparativement à 39,1 % pour la période correspondante de l'exercice précédent. La légère baisse de la marge sur BAIIA ajusté pour le troisième trimestre s'explique par les pressions exercées sur les produits et les investissements dans le service à la clientèle, qui ont été contrebalancés en grande partie par la concentration accrue sur la rentabilité de nos produits et services et par les réductions du coût des produits vendus et de nos autres coûts d'exploitation.

Le BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement a diminué de 8,7 M$, ou 19,6 %, pour s'établir à 35,4 M$ au cours du troisième trimestre de 2019, comparativement à 44,1 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent, ce qui s'explique surtout par la baisse du BAIIA ajusté, qui a été partiellement contrebalancée par la baisse des dépenses relatives au développement de logiciels. Le BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement a de plus subi l'incidence négative des avantages incitatifs relatifs à un bail reçus en 2018.

La Société a comptabilisé un bénéfice net de 13,8 M$ au troisième trimestre de 2019, comparativement à 27,1 M$ pour le troisième trimestre de 2018. La baisse du bénéfice net au troisième trimestre de 2019 par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent s'explique en grande partie par le fait que le bénéfice net du trimestre clos le 30 septembre 2018 a bénéficié du profit à la vente des actifs liés aux activités de la division RedFlagDeals de 7,5 M$ et de la reprise d'une charge d'impôt sur le résultat de 18,3 M$ comptabilisée relativement aux exercices d'imposition précédents. Le bénéfice net a aussi subi l'incidence de la baisse du BAIIA ajusté, qui a été plus que contrebalancée par une baisse de la dotation aux amortissements, qui s'explique surtout par la baisse des dépenses relatives au développement de logiciels et par une baisse des charges financières découlant d'une diminution du niveau d'endettement.

Pour le trimestre clos le 30 septembre 2019, les flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation ont augmenté de 14,7 M$, pour s'établir à 50,6 M$, comparativement à 35,9 M$ pour la période correspondante de l'exercice précédent, surtout en raison du montant additionnel de 13,7 M$ généré par la variation des actifs et passifs d'exploitation essentiellement attribuable à un solide recouvrement des créances clients.

Au 30 septembre 2019, le total de la dette de la Société se chiffrait à 235,9 M$, comparativement à 339,0 M$ au 31 décembre 2018. Au 30 septembre 2019, la dette nette excluant les obligations liées à des contrats de location1 de la Société se chiffrait à 82,5 M$, comparativement à 182,2 M$ au 31 décembre 2018.

Mise en garde concernant les déclarations prospectives



Le présent communiqué contient des déclarations prospectives au sujet des objectifs, des stratégies, des conditions financières, des résultats d'exploitation et des activités de la Société. Ces déclarations sont prospectives puisqu'elles sont fondées sur nos attentes, en date du 12 novembre 2019, en ce qui concerne nos activités et les marchés sur lesquels nous les exerçons, ainsi que sur différentes estimations et hypothèses. Nos résultats réels pourraient différer de manière importante de nos attentes si des risques connus ou inconnus touchaient nos activités ou si nos estimations ou hypothèses se révélaient inexactes. Par conséquent, nous ne pouvons garantir que l'une ou l'autre de nos déclarations prospectives se réalisera. Les risques qui pourraient faire en sorte que nos résultats réels diffèrent de façon importante de nos attentes actuelles sont analysés dans la section 5 de notre rapport de gestion en date du 12 novembre 2019. Nous n'avons aucune intention ni ne nous engageons à le faire, sauf si cela est exigé conformément à la loi, de mettre à jour les déclarations prospectives même si de nouveaux renseignements venaient à notre connaissance, par suite d'événements futurs ou pour toute autre raison.

Mesures financières non conformes aux PCGR

BAIIA ajusté et marge sur BAIIA ajusté

De manière à offrir une meilleure compréhension des résultats, la Société utilise les termes BAIIA ajusté et marge sur BAIIA ajusté. Le BAIIA ajusté correspond au bénéfice d'exploitation avant amortissements et frais de restructuration et autres charges (défini aux présentes comme le « BAIIA ajusté »), tel qu'il est présenté dans les états consolidés intermédiaires résumés du résultat net de Pages Jaunes Limitée. Nous définissons la marge sur BAIIA ajusté en tant que le BAIIA ajusté en pourcentage des produits. Le BAIIA ajusté et la marge sur BAIIA ajusté ne sont pas des mesures du rendement conformes aux normes IFRS et ils ne sont pas considérés comme un substitut du bénéfice d'exploitation ou du bénéfice net pour mesurer le rendement de Pages Jaunes. Les définitions du BAIIA ajusté et de la marge sur BAIIA ajusté ne sont pas normalisées selon les normes IFRS; il est donc peu probable qu'ils soient comparables à des mesures semblables employées par d'autres sociétés cotées en bourse. La direction utilise le BAIIA ajusté et la marge sur BAIIA ajusté pour évaluer le rendement de ses activités, car ils reflètent la rentabilité continue. La direction est d'avis que certains investisseurs et analystes utilisent le BAIIA ajusté et la marge sur BAIIA ajusté pour évaluer la capacité d'une société à assurer le service de sa dette et à satisfaire à d'autres obligations de paiement pour évaluer les sociétés exerçant leurs activités dans le secteur des médias et des solutions de marketing ainsi que pour évaluer le rendement d'une entreprise.

BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement et marge sur BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement

La Société utilise aussi le BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement, que nous définissons comme le BAIIA ajusté, tel qu'il est défini ci-dessus, moins les dépenses d'investissement, que nous définissons comme les acquisitions d'immobilisations incorporelles et corporelles, déduction faite des avantages incitatifs relatifs à un bail reçus, présentés dans la section « Activités d'investissement » des tableaux consolidés intermédiaires résumés des flux de trésorerie de la Société. Nous définissons la marge sur BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement en tant que le BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement en pourcentage des produits. Le BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement et la marge sur BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement sont des mesures financières non conformes aux PCGR et ils n'ont pas de signification normalisée selon les normes IFRS. Il est donc peu probable qu'elles soient comparables à des mesures semblables employées par d'autres sociétés cotées en bourse. Nous utilisons le BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement et la marge sur BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement pour évaluer le rendement de nos activités, car ils reflètent la rentabilité continue. Nous sommes d'avis que certains investisseurs et analystes utilisent le BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement et la marge sur BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement pour évaluer le rendement d'une entreprise.

La mesure financière conforme aux normes IFRS qui s'apparente le plus au BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement est le bénéfice d'exploitation avant amortissements et frais de restructuration et autres charges (défini aux présentes comme le « BAIIA ajusté »), tel qu'il est présenté dans les états consolidés intermédiaires résumés du résultat net de Pages Jaunes Limitée. Pour un rapprochement des dépenses d'investissement et du BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement, se reporter aux pages 5 et 12, respectivement, du rapport de gestion au 12 novembre 2019.

Dette nette excluant les obligations liées à des contrats de location

La dette nette excluant les obligations liées à des contrats de location est une mesure financière non conforme aux PCGR et elle n'a pas de signification normalisée selon les normes IFRS. Il est donc peu probable qu'elle soit comparable à des mesures semblables employées par d'autres sociétés cotées en bourse. La dette nette excluant les obligations liées à des contrats de location comprend les billets garantis de premier rang (y compris la tranche courante) et les débentures échangeables, déduction faite de la trésorerie et trésorerie soumise à restrictions, telle qu'elle est présentée dans nos états consolidés intermédiaires résumés de la situation financière. Nous utilisons la dette nette à titre d'indicateur de la capacité de la Société à respecter ses obligations financières et à réduire la dette et la charge d'intérêts connexe, puisqu'elle représente le montant de la dette excluant les obligations liées à des contrats de location qui n'est pas couvert par la trésorerie disponible. Nous sommes d'avis que certains investisseurs et analystes utilisent la dette nette pour établir le levier financier d'une société.

La mesure conforme aux normes IFRS qui s'apparente le plus est le total de la dette, tel qu'il est présenté à la section Informations à fournir concernant le capital, à la page 57 de nos états financiers consolidés annuels. Le tableau suivant présente un rapprochement du total de la dette et de la dette nette excluant les obligations liées à des contrats de location.



Dette nette excluant les obligations liées à des contrats de location (en milliers de dollars canadiens)

Au 30 septembre 2019

Au 31 décembre 2018

Billets garantis de premier rang 79 502 $ 167 489 $ Débentures échangeables 97 925

96 179

Obligations liées à des contrats de location 58 499

75 320

Total de la dette 235 926 $ 338 988 $ Obligations liées à des contrats de location (58 499)

(75 320)

Trésorerie et trésorerie soumise à restrictions (94 903)

(81 452)

Dette nette excluant les obligations liées à des contrats

de location 82 524 $ 182 216 $

1Le BAIIA ajusté correspond au bénéfice d'exploitation avant amortissements et frais de restructuration et autres charges (défini aux présentes comme le « BAIIA ajusté »), tel qu'il est présenté dans les états consolidés intermédiaires résumés du résultat net de Pages Jaunes Limitée. Le BAIIA ajusté, la marge sur BAIIA ajusté, les dépenses d'investissement, le BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement, la marge sur BAIIA ajusté moins les dépenses d'investissement et la dette nette excluant les obligations liées à des contrats de location sont des mesures financières non conformes aux PCGR et n'ont pas de signification normalisée selon les normes IFRS. Il est donc peu probable qu'elles soient comparables à des mesures semblables employées par d'autres sociétés ouvertes. Pour en savoir davantage, se reporter à la section Mesures financières non conformes aux PCGR, à la page 5 du présent document.

1La dette nette excluant les obligations liées à des contrats de location est une mesure financière non conforme aux PCGR et elle n'a pas de signification normalisée selon les normes IFRS. Il est donc peu probable qu'elle soit comparable à des mesures semblables employées par d'autres sociétés ouvertes. Pour en savoir davantage, ainsi que pour un rapprochement avec la mesure financière conforme aux normes IFRS qui s'y apparente le plus, se reporter à la section Mesures financières non conformes aux PCGR, à la page 5 du présent document.



