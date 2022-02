MONTRÉAL, le 10 févr. 2022 /CNW Telbec/ - Pages Jaunes Limitée (TSX : Y) (la « Société »), un chef de file en matière de médias numériques et de solutions marketing au Canada, a souligné le lancement d'une solution publicitaire hors du commun qui permet aux petites et moyennes entreprises (PME) de concentrer l'ensemble du contenu de leur marketing numérique sur une seule plateforme.

Mme Sherilyn King, vice-présidente principale - Ventes, Marketing & Service à la clientèle de Pages Jaunes Limitée, a déclaré : « Bien souvent, les propriétaires de PME éprouvent des difficultés à cibler les plateformes publicitaires qui permettront d'optimiser le rendement de leur capital investi. Grâce à notre solution de publicités multicanaux, les PME peuvent diffuser leurs publicités numériques, quelques jours à peine après l'achat de celles-ci, à la clientèle ciblée, au moment opportun et sur les plateformes adéquates, y compris Google, Meta et Instagram. Notre partenariat stratégique tissé avec l'entreprise GotU, qui a conçu une plateforme novatrice reposant sur l'intelligence artificielle permettant de créer et d'optimiser des campagnes numériques, a rendu possible notre offre de services. »

Pour sa part, M. Paolo Portioli, chef de la direction GotU, a affirmé : « Nous sommes ravis de collaborer avec Pages Jaunes Limitée sur des projets avant-gardistes. Le fruit de notre expertise et de nos vastes connaissances du secteur contribuera à la réussite des PME faisant affaire avec Pages Jaunes Limitée. »

À propos de Pages Jaunes Limitée

Pages Jaunes Limitée (TSX : Y) est une société canadienne de médias numériques et de solutions marketing qui offre des occasions aux vendeurs et aux acheteurs d'interagir et de faire des affaires au sein de l'économie locale. Pages Jaunes détient certains des principaux médias locaux en ligne au Canada, notamment PJ.ca, Canada411 et 411.ca, ainsi que les applications mobiles PJ, Canada411 et 411, de même que les annuaires imprimés Pages Jaunes. Pour plus d'informations, visitez notre site Web au https://entreprise.pj.ca/fr/ .

À propos de GotU

GotU Limitée est une société MarTech présente sur différents marchés dont principalement les pays de l'EMOA et en Amérique du Nord, qui développe une technologie et offre des services uniques de publicité et de marketing hyperlocaux et multicanaux destinés aux revendeurs qui soutiennent la croissance des PME locales et aux marques qui souhaitent promouvoir leurs magasins localement. Nous concevons des plateformes innovantes, basées sur l'intelligence artificielle, pour aider à soutenir le nombre de clients qui visitent les sites web et les magasins. Pour plus d'informations, visitez https://gotu.io.

SOURCE Pages Jaunes Limitée

Renseignements: Investisseurs, Franco Sciannamblo, Premier vice-président et chef de la direction financière, [email protected]; Médias, Treena Cooper, Première vice-présidente, Secrétaire et conseillère juridique principale, [email protected]