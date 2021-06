MONTRÉAL, le 1er juin 2021 /CNW Telbec/ - Pages Jaunes Limitée (TSX : Y) (la « Société »), un chef de file en matière de médias numériques et de solutions marketing au Canada, déclare un dividende trimestriel en trésorerie1 et confirme le remboursement complet de ses débentures échangeables à leur valeur nominale plus les intérêts à payer, un montant total de 111 314 320 $.

"Comme nous l'avons annoncé le 23 avril 2021, nous sommes très heureux de confirmer que la Société a remboursé ses débentures échangeables en totalité hier, et a maintenant officiellement atteint le jalon marquant la fin de notre endettement", a déclaré David A. Eckert, président et chef de la direction de Pages Jaunes Limitée. "De plus, notre conseil d'administration a déclaré un dividende en trésorerie de 0,15 $ par action ordinaire, devant être versé le 30 juin 2021 aux actionnaires inscrits le 9 juin 2021".

1 Le dividende sera désigné comme dividende déterminé en vertu du paragraphe 89(14) de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada) et de toute loi provinciale applicable se rapportant aux dividendes déterminés.

À propos de Pages Jaunes Limitée

Pages Jaunes Limitée (TSX : Y) est une société canadienne de médias numériques et de solutions marketing qui offre des occasions aux vendeurs et aux acheteurs d'interagir et de faire des affaires au sein de l'économie locale. Pages Jaunes détient certains des principaux médias locaux en ligne au Canada, notamment PJ.ca, Canada411 et 411.ca, ainsi que les applications mobiles PJ, Canada411 et 411, de même que les annuaires imprimés Pages Jaunes. Pour plus d'information, visitez notre site Web au https://entreprise.pj.ca.

