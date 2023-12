MONTRÉAL, le 13 déc. 2023 /CNW/ - Pages Jaunes Limitée (TSX: Y) (la « Société »), un chef de file en matière de médias numériques et de solutions marketing au Canada, a annoncé aujourd'hui la conclusion de l'arrangement préalablement annoncé par la Société en vertu de la loi de Colombie-Britannique intitulée Business Corporations Act (l'« arrangement »). L'arrangement est entré en vigueur à 23 h 59 (heure de l'Est) le 12 décembre 2023.

Aux termes de l'arrangement, la Société a racheté aux actionnaires, au prorata, un total de 4,440,497 actions ordinaires au prix de rachat de 11,26 $ par action, et a également avancé 6 millions de dollars dans le cadre des cotisations en espèces supplémentaires facultatives annoncées préalablement au régime de retraite à prestations déterminées de la Société (le "régime de retraite"). Aux termes de l'arrangement, la Société avancera également au régime de retraite 6 millions de dollars supplémentaires avant le 31 décembre 2023, ce qui portera à 18 millions de dollars le total des paiements en espèces de 2023 au déficit attribuable à la résiliation du régime de retraite d'ici la fin de l'année. La Société a remis à la Compagnie Trust TSX, en tant qu'agent payeur, des fonds suffisants pour régler la contrepartie globale payable aux actionnaires en vertu de l'arrangement. Il est prévu que les actionnaires reçoivent le paiement de leurs actions rachetées le 15 décembre 2023.

Des renseignements supplémentaires concernant les modalités de l'arrangement figurent dans la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de la Société datée du 27 octobre 2023, qui est disponible sous le profil de la Société à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site Web de la Société à l'adresse https://www.corporate.yp.ca/fr-pages-jaunes .

À propos de Pages Jaunes Limitée

Pages Jaunes Limitée (TSX: Y) est une société canadienne de médias numériques et de solutions marketing qui offre des occasions aux vendeurs et aux acheteurs d'interagir et de faire des affaires au sein de l'économie locale. Pages Jaunes détient certains des principaux médias locaux en ligne au Canada, notamment PJ.ca, Canada411 et 411.ca. La Société détient également les applications mobiles PJ, Canada411 et 411 ainsi que les annuaires imprimés Pages Jaunes. Pour plus d'information, visitez notre site Web à https://www.corporate.yp.ca/fr-pages-jaunes.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives sur l'arrangement au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. La réalisation de l'arrangement est soumise à un certain nombre de risques. Les risques qui pourraient faire en sorte que nos résultats diffèrent sensiblement de nos attentes actuelles et qui pourraient avoir une incidence sur l'arrangement sont abordés à la section 5 de notre rapport de gestion du 8 août 2023. Nous n'avons aucune intention ni ne nous engageons à le faire, sauf si cela est exigé conformément à la loi, de mettre à jour les déclarations prospectives même si de nouveaux renseignements venaient à notre connaissance, par suite d'événements futurs ou pour toute autre raison.

SOURCE Pages Jaunes Limitée

Renseignements: Investisseurs et médias : Franco Sciannamblo, Premier vice-président et chef de la direction financière, [email protected]