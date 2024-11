MONTRÉAL, le 12 nov. 2024 /CNW/ - Pages Jaunes Limitée (TSX: Y) (« Pages Jaunes » ou la « Société »), chef de file en matière de médias numériques et de solutions marketing au Canada, est heureuse d'annoncer la nomination de Martin Harrison à son conseil d'administration, avec effet immédiat.

M. Harrison apporte au Conseil plus de 30 ans d'expérience dans les domaines exécutif, financier et industriel. Il occupe actuellement le poste de directeur financier du groupe The Windracers Group au Royaume-Uni. Auparavant, il a été chef de la direction financière du groupe Yell/Hibu, un pair de la Société opérant au Royaume-Uni et en Amérique du Nord. Martin, comptable agréé formé chez PriceWaterhouse, a précédemment occupé des postes financiers de haut niveau chez Inmarsat, Colt et ICI, et a été impliqué dans des opérations commerciales au Canada. Il est titulaire d'une maîtrise en économie de l'Université d'Édimbourg.

Martin replace Susan Kudzman, qui, après 10 ans de service chez Pages Jaunes, a décidé de quitter le Conseil. Le Conseil et la direction de la société tiennent à remercier Mme Kudzman pour ses nombreuses contributions à l'entreprise et pour sa sage direction du Conseil.

