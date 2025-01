« Nous avons été submergés par le nombre de candidatures que nous avons reçues, ainsi que par la qualité et le talent de ces œuvres. Le lien émotionnel que ces artistes ressentent à l'égard de leurs communautés locales et des entreprises qui constituent un pilier central du Canada était évident à travers leurs œuvres d'art. Nous ne pourrions être plus fiers de présenter de magnifiques œuvres d'art sur notre couverture 2025 », a déclaré Sherilyn King, première vice-présidente des ventes, du marketing et du service à la clientèle de Pages Jaunes. « Merci à tous ceux qui ont soumis des œuvres et sincères félicitations à Brenda Turnour, première gagnante de notre concours de couverture d'annuaire

Pages Jaunes 2025. »

Brenda Turnour est une artiste de quatrième génération qui a vendu sa première peinture à l'huile à l'âge de 12 ans et qui, depuis, peint, enseigne et juge des œuvres d'art. Elle a été présidente de la Central Ontario Art Association. Brenda possède une galerie et un studio à Huntsville, en Ontario.

En outre, nous tenons à remercier Shannon Delaney et Sophie Paisley de Ladysmith Arts, en

Colombie-Britannique (www.ladysmitharts.ca), pour le collage en carton soumis par les élèves de leur école primaire. Cette murale a été créée par un groupe d'élèves extraordinaires âgés de six à huit ans pour célébrer leur communauté de Ladysmith, en Colombie-Britannique. Il présente certaines des caractéristiques qui, selon eux, représentent le mieux leur ville. Sur la photo, de gauche à droite, Zoë, Parker, Olive, Gavin et Kacen. Xavier et Magnus sont absents de la photo.

Prix : Avec près de six millions d'annuaires Pages Jaunes distribués à travers le Canada, Brenda verra son œuvre d'art figurer sur la page couverture de certains annuaires Pages Jaunes imprimés à partir de janvier 2025 jusqu'à juin 2025.

La date limite de dépôt des candidatures pour les couvertures de l'annuaire du second semestre 2025 est encore ouverte. Les artistes de tout le pays sont invités à envoyer leurs œuvres avant le 30 avril 2025 à 23h59 (heure de l'Est). www.ypsolutions.ca/soumissions.

Compte tenu du succès retentissant de ce premier concours national de couverture d'annuaire, Pages Jaunes vous invite maintenant à participer au concours pour sa couverture de 2026. Pour en savoir plus, consultez l'annuaire Pages Jaunes 2025 de votre région.

