CARLETON PLACE, ON, le 12 déc. 2023 /CNW/ - La Ville de Carleton Place comble son manque de sentiers piétonniers et cyclables à la suite d'un investissement de 97 425 $ du gouvernement fédéral. Annoncés par la ministre Jenna Sudds et le maire Toby Randell, ces sentiers offrent désormais à la communauté des options plus sûres, plus vertes et plus actives pour les déplacements entre domicile et lieu de travail.

À mesure que la Ville se développe, les besoins des piétons et des cyclistes qui souhaitent se rendre dans les entreprises locales, à l'école ou au travail et en revenir, augmentent également. Grâce à l'aménagement de 500 mètres de sentiers polyvalents et à la construction de 220 mètres de trottoirs, la collectivité dispose désormais de passages plus sûrs entre le côté nord du chemin Franktown et le sentier récréatif de la vallée de l'Outaouais. Le projet améliore également la connectivité et l'accessibilité de la collectivité aux principaux quartiers commerciaux de Carleton Place, dans le secteur de l'avenue McNeely et de la route 7, qui constitue la partie du centre de l'Ontario de la Transcanadienne.

Cet investissement s'inscrit dans le cadre de la Stratégie nationale de transport actif du Canada, qui vise à construire et à améliorer les sentiers, les pistes cyclables et les passerelles pour piétons dans tout le pays. C'est un grand pas vers un mode de vie plus sain et la création de communautés soudées, pour un Canada mieux connecté pour nous tous!

Citations

« L'amélioration du transport actif à Carleton Place offre à la communauté des options de déplacement plus sûres, plus vertes et plus actives. Les investissements de ce type encouragent les Canadiens à adopter un mode de vie actif et créent des options de déplacement durables pour les personnes de tous âges et de toutes capacités physiques. »

L'honorable Jenna Sudds, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, au nom de l'honorable Sean Fraser, ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités

« Le Conseil et le personnel municipal reconnaissent qu'il est essentiel d'offrir des réseaux de sentiers sécuritaires dans la Ville de Carleton Place. Un mode de vie sain et actif est important pour nos résidents, et ces nouveaux sentiers offrent un passage sûr dans des secteurs relativement fréquentés de la ville. »

Toby Randell, maire de la Ville de Carleton Place

Faits en bref

Le gouvernement fédéral investit 97 425 $ dans ce projet dans le cadre du Fonds pour le transport actif (FTA) et la contribution de la Ville de Carleton Place s'élève à 64 950 $.

s'élève à 64 950 $. Le transport actif fait référence au mouvement des personnes ou des marchandises assuré par l'activité humaine. Cela comprend la marche, le vélo et l'utilisation d'aides à propulsion humaine ou d'aides à la mobilité hybrides, comme les fauteuils roulants, les scooters électriques, les vélos électriques, les patins à roues alignées, la raquette, les skis de fond et bien plus.

Afin de soutenir la première Stratégie nationale de transport actif du Canada , le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables.

, le Fonds pour le transport actif prévoit 400 millions de dollars sur cinq ans, à partir de 2021, pour rendre les déplacements en transport actif plus faciles, plus sûrs, plus pratiques et plus agréables. La Stratégie nationale de transport actif est la première approche stratégique pancanadienne visant à promouvoir le transport actif et ses avantages. La stratégie a pour objectifs d'effectuer des investissements fondés sur des données et des preuves dans le but d'élargir les réseaux de transport actif et d'en construire de nouveaux, tout en créant des environnements sûrs pour permettre des déplacements plus pratiques, sains, actifs, équitables et durables.

Le Fonds pour le transport actif vient compléter le plan climatique renforcé du Canada , Un environnement sain et une économie saine. Dans ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin qu'il soit possible de se déplacer de façon propre et abordable dans toutes les collectivités.

, Un environnement sain et une économie saine. Dans ce plan, le gouvernement fédéral s'engage à fournir un financement fédéral permanent pour le transport en commun afin qu'il soit possible de se déplacer de façon propre et abordable dans toutes les collectivités. Le gouvernement du Canada investira 14,9 milliards de dollars pour une durée de huit ans dans des moyens de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement prévoit, à compter de 2026-2027, des fonds fédéraux à long terme et prévisibles de trois milliards de dollars par année à l'appui des solutions en matière de transport en commun.

investira 14,9 milliards de dollars pour une durée de huit ans dans des moyens de transport en commun fiables, rapides, abordables et propres. Ce financement prévoit, à compter de 2026-2027, des fonds fédéraux à long terme et prévisibles de trois milliards de dollars par année à l'appui des solutions en matière de transport en commun. Les infrastructures de transport actif procurent de nombreux avantages tangibles et permettent de créer de bons emplois pour la classe moyenne, renforcer l'économie, favoriser des modes de vie plus sains, favoriser une meilleure équité parmi les Canadiens vulnérables, réduire la pollution atmosphérique et sonore, et diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Il est essentiel d'investir dans des infrastructures de transport actif plus sûres pour que les personnes de tous âges et de toutes capacités puissent avoir accès aux emplois et aux services, et entretenir des liens avec les membres de leur collectivité.

Liens connexes

Le Fonds pour le transport actif

https://www.infrastructure.gc.ca/trans/index-fra.html

Stratégie nationale de transport actif

https://www.infrastructure.gc.ca/trans/active-strat-actif-fra.html

Plan climatique renforcé

https://www.canada.ca/fr/services/environnement/meteo/changementsclimatiques/plan-climatique/survol-plan-climatique.html

Investissements fédéraux dans les infrastructures en Ontario

Infrastructure Canada - Les infrastructures en Ontario

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram et LinkedIn

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: (médias uniquement), veuillez vous adresser à : Micaal Ahmed, Gestionnaire, communications, Cabinet du ministre du Logement, de l'Infrastructure et des Collectivités, 343-598-3920, [email protected]; Relations avec les médias : Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : [email protected]