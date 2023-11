Ouverture temporaire de 3 km de voie réservée sur l'autoroute 20 est à Sainte-Julie pour les autobus et les taxis

LONGUEUIL, QC, le 27 nov. 2023 /CNW/ - Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe les usagers de la route qu'une portion de la voie réservée de l'autoroute 20 (autoroute Jean-Lesage) en direction est, qui est en construction, sera temporairement ouverte aux autobus et aux taxis pendant la période hivernale.

C'est entre la rue Principale et le chemin du Fer-à-Cheval à Sainte-Julie que les trois premiers kilomètres de voie réservée seront disponibles aux autobus et aux taxis dès le 1er décembre 2023 et ce, jusqu'en avril 2024. Pendant cette pause hivernale, les entraves sur l'autoroute 20 seront levées et la configuration des voies reviendra à la normale. Dès que le chantier reprendra ses activités, au printemps prochain, la voie réservée sera temporairement fermée pour la saison des travaux.

Le projet d'aménagement d'une voie réservée sur l'autoroute 20 est entre Sainte-Julie et Beloeil se poursuivra en 2024 afin de continuer la construction de la voie réservée, d'y ajouter de l'éclairage et la signalisation requise.

Pour en savoir plus, consulter la page Web de ce projet.

Pour toute question ou tout commentaire, il est possible de communiquer avec le Ministère en composant le 511 ou en allant sur la page Web transports.gouv.qc.ca/nous-joindre .

