Ouverture prochaine de maisons en rangée abordables à Edmonton

EDMONTON, le 25 juill. 2019 /CNW/ - Un ensemble de 40 maisons en rangée abordables offertes en location est en construction dans le quartier West Jasper d'Edmonton. Les loyers seront tous inférieurs à 30 % du revenu médian des ménages à Edmonton. Le financement proviendra de l'Initiative Financement de la construction de logements locatifs, un programme de la Stratégie nationale sur le logement administré par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), qui appuie les projets de construction de logements locatifs abordables, afin d'encourager une offre stable de ces logements pour les familles de la classe moyenne qui ont du mal à se loger sur les marchés de l'habitation onéreux du pays.

L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles, au nom de l'Honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL), en a fait l'annonce aujourd'hui.

Grâce à l'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL) de la SCHL, le gouvernement fédéral s'engage à verser 9,7 millions de dollars dans la construction des 40 maisons en rangée de trois chambres offertes en location. L’aménagement du 787, Lewis Greens Drive NW, est situé dans un quartier bien établi qui compte plusieurs écoles et installations communautaires. Il est proche des commerces et du centre-ville, et donc idéal pour les familles de la classe moyenne.

« Notre gouvernement est déterminé à accroître l'offre de logements locatifs pour les Canadiens. L'initiative Financement de la construction de logements locatifs est l'un des piliers de la Stratégie nationale sur le logement et elle se développe très rapidement partout au pays. Grâce à ce projet et à d'autres semblables, nous contribuons à faire en sorte que tous les résidents d'Edmonton aient un chez-soi. SOHI » -- L'honorable Amarjeet Sohi, ministre des Ressources naturelles

« Grâce à cet investissement, nous pouvons continuer d'aider les familles de la classe moyenne d'Edmonton à accéder à un logement abordable et sûr tout en créant des emplois dans l'économie locale. S'attaquer au dossier de l'abordabilité du logement est une tâche complexe. L'initiative Financement de la construction de logements locatifs (iFCLL) de la Stratégie nationale sur le logement collabore avec des promoteurs afin de stimuler la construction de logements locatifs et ainsi d'accroître l'offre. Nous bâtissons des collectivités où les familles peuvent demeurer près des commodités et des services publics, ce qui représente un pas dans la bonne direction. » -- Randy Boissonnault, député d'Edmonton-Centre

« La société SevenEightyseven Condos est heureuse de participer à l'iFCLL de la SCHL. Grâce à cette initiative, nous pouvons construire à Edmonton des logements locatifs haut de gamme et abordables, à consommation énergétique nette zéro, qui peuvent accueillir des familles. Selon nous, l'aspect le plus excitant de cette initiative est la possibilité de construire des logements accessibles, ce qui nous permet d'offrir des services à un groupe restreint de personnes locataires à mobilité réduite. » -- Shaheen Nasseri, président, SevenEightyseven Condos Inc.

Cet ensemble présente d'excellents résultats en matière d'efficacité énergétique et est conçu pour permettre de réaliser une économie d'énergie de 48 % et une réduction d'émissions de gaz à effet de serre de 20 % par rapport aux codes modèles du bâtiment de 2015.

L'ensemble est considéré comme accessible dans son ensemble, puisque 10 % des logements (4 sur 40) possèdent des ascenseurs et des caractéristiques d'accessibilité.

Lancée en avril 2017, l'iFCLL a suscité beaucoup d'intérêt et la présentation d'un grand nombre de dossiers de qualité. C'est pourquoi, dans le budget de 2018, le gouvernement a augmenté le montant accordé aux prêts à faible coût de l'iFCLL en le faisant passer de 2,5 à 3,75 milliards de dollars, puis à 13,75 milliards de dollars dans le budget de 2019. Au total, l'iFCLL facilitera la construction de 42 500 logements locatifs un peu partout au Canada .

. Des prêts à faible coût sont offerts aux emprunteurs qui souhaitent construire des logements locatifs abordables au Canada pour répondre à un besoin prouvé dans la collectivité

pour répondre à un besoin prouvé dans la collectivité Le marché locatif constitue une option importante de logement pour environ 30 % des Canadiens.

Dans le cadre du plan Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les infrastructures pour le commerce et le transport, ainsi que les collectivités rurales et nordiques au pays.

En tant qu'autorité en matière d'habitation au Canada , la SCHL contribue à la stabilité du marché de l'habitation et du système financier, elle vient en aide aux Canadiens dans le besoin et elle fournit des résultats de recherches et des conseils impartiaux à tous les ordres de gouvernement, aux consommateurs et au secteur de l'habitation du pays. L'objectif de la SCHL est que, d'ici 2030, tout le monde au Canada puisse se payer un logement qui répond à ses besoins. Pour en savoir plus, consultez le www.schl.ca ou suivez-nous sur Twitter, Instagram, YouTube, LinkedIn et Facebook.

Pour obtenir plus d'information sur l'initiative Financement de la construction de logements locatifs ou pour soumettre une demande, visitez le site www.schl-nhs.ca.

Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de la Stratégie nationale sur le logement, consultez le site www.chezsoidabord.ca.

