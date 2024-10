Ouverture prochaine de la nouvelle bretelle aérienne de l'autoroute 440 ouest à Laval

LAVAL, QC, le 21 oct. 2024 /CNW/ - Le ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval, M. Christopher Skeete, est fier d'annoncer, au nom de la vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable, Mme Geneviève Guilbault, l'ouverture, dans les prochains jours, de la nouvelle bretelle aérienne menant directement de l'autoroute 440, en direction ouest, à l'autoroute 15, en direction nord.

Cette nouvelle bretelle d'accès, dont la construction a commencé en 2023, fait partie du vaste chantier de sécurisation et d'amélioration de la mobilité dans l'échangeur des autoroutes 440 (Jean-Noël-Lavoie) et 15 (des Laurentides), l'un des plus achalandés au Québec. Ce projet, qui comprenait divers réaménagements, a nécessité des investissements de 133 M$, ce qui est en deçà des coûts initialement prévus qui étaient estimés à 189,4 M$.

Citations

« Les Lavallois et les Lavalloises peuvent pousser un grand soupir de soulagement, car la bretelle aérienne tant attendue sera bientôt ouverte à la circulation. Après le grave carambolage survenu en 2019, il était devenu nécessaire d'améliorer la configuration de ce secteur. Je suis vraiment fier que l'on ait pris la seule décision qui s'imposait, soit de rendre ce secteur plus sécuritaire. »

Christopher Skeete, ministre délégué à l'Économie, ministre responsable de la Lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« Grâce aux actions prises par notre gouvernement pour l'accélération de certains projets, ce chantier d'envergure a pu se réaliser plus rapidement et à moindre coût. Les nouveaux aménagements, dont la bretelle menant directement d'une autoroute à l'autre, viennent réduire les mouvements d'entrecroisement et les files d'attente, ce qui rend les déplacements des usagers de la route plus sécuritaires. »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre et ministre des Transports et de la Mobilité durable

Faits saillants

Le projet de sécurisation et d'amélioration de la mobilité dans l'échangeur des autoroutes 440 et 15 comprend deux phases :

Phase 1 (2021-2022) : l'ajout d'une entrée menant de la voie de desserte de l'autoroute 15, en direction nord, aux voies rapides de l'autoroute 15, en direction nord (mise en service en septembre 2022);

15 comprend deux phases : Phase 1 (2021-2022) : Phase 2 (2023 à 2025) : le réaménagement de la sortie n o 24 Boul. Industriel de l'autoroute 440, en direction ouest, par la mise en place de deux sorties distinctes comprenant deux voies chacune : l'une menant au boulevard Industriel et l'autre vers la voie de desserte (terminé à l'été 2024); la construction d'une bretelle aérienne menant directement de l'autoroute 440, en direction ouest, vers l'autoroute 15, en direction nord, en remplacement de la sortie n o 22 qui passait par les voies de desserte (ouverture prévue dans les prochains jours); le parachèvement des travaux et des aménagements paysagers sera réalisé en 2025 et complètera le projet. Ce projet est inscrit à la Loi concernant l'accélération de certains projets d'infrastructure, qui vise à stimuler la relance économique du Québec, et à accélérer certains projets pour une mise en chantier plus rapide, ce qui a permis de le réaliser plus rapidement. Environ 305 000 véhicules circulent chaque jour dans l'échangeur des autoroutes 440 et 15.



Échangeur des autoroutes 440 et 15 à Laval - Sécurisation et amélioration de la mobilité

