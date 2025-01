OUVERTURE OFFICIELLE DE LA PATINOIRE DE LA PLACE DU VILLAGE

MONTRÉAL, le 18 janv. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, les adeptes de patinage ont pu découvrir une place du Village complètement revampée pour la saison hivernale. Anneau glacé de plus de 100 mètres de long s'étalant jusqu'à la rue Sainte-Catherine Est, ambiance musicale, espace détente chaleureux : tout y est pour chasser la grisaille des jours d'hiver.

Vignette (de gauche à droite) : madame Gabrielle Rondy, directrice générale de la Société de développement commercial (SDC) du Village - Village Montréal, madame Vicky B. Ouellette, directrice générale de STUDIO ZX, monsieur Robert Beaudry, conseiller de la Ville pour le district de Saint-Jacques et membre du comité exécutif, responsable de l'urbanisme, de l’OCPM et de l’itinérance, accompagné de sa fille Jo, et monsieur Jérémie Lévesque, chef de section - consultation citoyenne et relations avec la communauté de l'arrondissement de Ville-Marie. (Groupe CNW/Arrondissement de Ville-Marie (Ville de Montréal))

« Quel bonheur de pouvoir profiter des joies de l'hiver en plein centre-ville! Accessible et centrale, la place du Village est un espace incontournable avec sa patinoire et sa programmation franchement originale, qui offre aux visiteuses et visiteurs une occasion unique de jumeler plaisirs musicaux et visuels au patinage. Venez en grand nombre! », a déclaré madame Valérie Plante, mairesse de la Ville de Montréal et de l'arrondissement de Ville-Marie.

« Je salue le travail et la volonté des équipes de Ville-Marie d'offrir aux Montréalaises et Montréalais des expériences hivernales gratuites comme celles qui sont proposées à la place du Village. Les aménagements sont audacieux et offrent une atmosphère complètement différente de jour comme de soir avec des événements aussi énergisants que relaxants, selon l'activité choisie. Le design est distinctif et donne au Village une occasion exceptionnelle d'attirer une foule de gens », a affirmé monsieur Robert Beaudry, conseiller de la Ville pour le district de Saint-Jacques dans l'arrondissement de Ville-Marie.

Une programmation hivernale électrisante toutes les fins de semaine de janvier et février

Tous les samedis, à partir du 25 janvier, dès 17 h, deux collectifs locaux organiseront des projections de courts métrages : Les Filministes et la Fondation Massimadi. Sélectionnés avec doigté par Ausgang Plaza, ils partagent des valeurs communes d'inclusion et de diversité, et ont pour objectif de véhiculer un message puissant à travers leurs projections.

Les adeptes de disco seront ravis d'apprendre que dès le 26 janvier, de 13 h à 17 h, la place du Village se transformera en une véritable piste de danse digne des années 1970. Offert par Voulez-Vous Productions et en collaboration avec BLUSH, chaque événement plongera les participantes et les participants dans l'énergie joyeuse et légère de cette époque. Chorégraphie en patin par Skatespace et coin détente au style après-ski avec breuvages sont au menu.

Que ce soit en famille, en groupe ou pour une sortie solo, la place du Village a tout ce qu'il faut pour vous divertir tout en bougeant. Pour celles et ceux qui préfèrent se détendre, un espace terrasse avec chaises se trouvera au centre de la patinoire.

Lieu prisé pour son offre commerciale diversifiée, le Village permettra aux visiteuses et visiteurs de poursuivre leur programme de la journée ou de la soirée autour d'un bon repas qu'ils pourront déguster dans l'un des restaurants situés à seulement quelques pas à pied.

Quoi prévoir pour profiter du site? Apporter ses patins, s'habiller chaudement et prévoir un sac pour transporter ses effets personnels de valeur pendant l'activité. Pour celles et ceux qui auraient oublié leurs patins, quelques paires seront disponibles gratuitement en échange d'une pièce d'identité. Toutefois, les quantités étant limitées, il est recommandé de prévoir sa propre paire avant de se déplacer.



Bon à savoir : une toilette est ouverte au public sur le site et des bancs sont prévus pour enfiler ses patins. Voyagez léger puisqu'il n'y aura pas de casiers verrouillables sur place.

Découvrez les horaires d'ouverture, la programmation, les conditions de la patinoire et les informations pertinentes au montreal.ca/lieux/place-du-village-0.

