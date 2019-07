Ouverture du pont Samuel-De Champlain : l'Ordre des ingénieurs du Québec souligne le travail des ingénieurs

MONTRÉAL, le 28 juin 2019 /CNW Telbec/ - L'Ordre des ingénieurs du Québec félicite les ingénieurs et les membres des équipes de conception et de construction qui ont mis à contribution, avec dévouement, leur savoir-faire pour concrétiser l'un des plus grands chantiers en Amérique du Nord, le pont Samuel-De Champlain.

« Grâce au travail de tous les intervenants, les citoyens de la métropole québécoise bénéficient d'un lien moderne entre Montréal et la Rive-Sud qui facilitera leurs déplacements au moyen d'un corridor réservé au transport en commun et d'une piste multifonctionnelle pour les piétons et cyclistes. La contribution des ingénieurs dans l'achèvement de ce grand chantier démontre à quel point le génie est une profession qui améliore concrètement le bien-être collectif », a déclaré la présidente de l'Ordre, Kathy Baig ing., FIC, MBA, à la suite de l'ouverture officielle du pont Samuel-De Champlain.

Plus de 330 ingénieurs, membres en règle ou détenteurs d'un permis temporaire émis par l'Ordre des ingénieurs du Québec, ont contribué aux différentes phases de ce projet d'envergure mondiale. À ce nombre, peuvent également être ajoutés plusieurs ingénieurs œuvrant pour des entreprises québécoises qui ont participé à la fabrication de différentes composantes du pont.

À propos de l'Ordre des ingénieurs du Québec

Fondé en 1920, l'Ordre des ingénieurs du Québec regroupe quelque 63 000 professionnels du génie de toutes les disciplines, à l'exception du génie forestier. L'Ordre se veut une référence en matière de professionnalisme et d'excellence en génie, ainsi qu'un organisme rassembleur. Il a pour mission d'assurer la protection du public en agissant afin que les ingénieurs servent la société avec professionnalisme et intégrité, en conformité avec les lois, règlements et normes qui régissent la profession, dans l'intérêt du public. Pour plus d'information, consultez le site oiq.qc.ca.

